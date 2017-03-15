Кара Делевинь стала писательницей

Популярная модель и актриса написала книгу, о чем сообщила в своем инстаграме. Роман получил название «Mirror, Mirror».

Судя по сопроводительному тексту, «это закрученная роман воспитания про шестнадцатилетних друзей, которые стараются выяснить, кто они, перемещаясь по минному полю школы и отношений. Но однажды все меняется…». Дальше спойлерить Кара не стала.

Роман дива написала совместно с писателем Роуэном Коулманом, Выход книги запланирован на 5 октября 2017 года.

Напомним также, что в отечественный прокат 17 августа выходит фантастическая комедия Люка Бессона «Валериан и город тысячи планет», в которой Кара Делевинь сыграла одну из главных ролей, наряду с Клайвом Оуэном, Итанои Хоуком, Джонои Гудманои и певицей Рианной.