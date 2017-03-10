Списанные из библиотек книги будут отдавать бесплатно

В Министерстве культуры РФ решили больше не уничтожать списанные библиотечные книги. Вместо этого теперь книги будут раздавать читателям, причем совершенно бесплатно.

Одним из первых это нововведение Минкульта прокомментировал руководитель московского Департамента культуры Александр Кибовский: «Этот приказ крайне важен - благодаря ему положен конец варварской традиции уничтожения списанных книг. Тысячам экземпляров подарен шанс на новую жизнь и прочтение. Цивилизованное отношение к книге, пусть даже и списанной, победило чиновничьи страхи «как бы чего не вышло».

Для раздачи изданий запустят специальный сервис «Списанные книги», где все желающие смогут выбрать понравившиеся из списанных экземпляров и забронировать их сроком на три дня. Сперва систему протестируют в московских библиотеках, а потом сервис запустят и в других городах России.

Оставить комментарий

Наши проекты

Комментарии (1)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

  • Людмила Лекарева 10 марта, 2017
    Никогда библиотеки книги не сжигали! Их меняли, раздавали, отправляли в отдалённые уголки России!

Читайте также

По теме

В России хотят праздновать День патриотизма в день введения эмбарго

Мединский назван «Человеком года» за поддержку российского кино

«Даже гомеопатические средства, в которых нет действующего вещества, могут быть опасны»

Чтение: Елена Якович «Прогулки с Бродским и так далее»

Чтение: Роберт Роупер «Набоков в Америке»

Евгений Водолазкин советует новые книги, которые нужно прочесть

Чтение: Борис Мессерер «Промельк Беллы»

В России намерены ввести штрафы за нелегальное скачивание фильмов