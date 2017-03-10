Списанные из библиотек книги будут отдавать бесплатно

В Министерстве культуры РФ решили больше не уничтожать списанные библиотечные книги. Вместо этого теперь книги будут раздавать читателям, причем совершенно бесплатно.

Одним из первых это нововведение Минкульта прокомментировал руководитель московского Департамента культуры Александр Кибовский: «Этот приказ крайне важен - благодаря ему положен конец варварской традиции уничтожения списанных книг. Тысячам экземпляров подарен шанс на новую жизнь и прочтение. Цивилизованное отношение к книге, пусть даже и списанной, победило чиновничьи страхи «как бы чего не вышло».

Для раздачи изданий запустят специальный сервис «Списанные книги», где все желающие смогут выбрать понравившиеся из списанных экземпляров и забронировать их сроком на три дня. Сперва систему протестируют в московских библиотеках, а потом сервис запустят и в других городах России.