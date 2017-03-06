В «Порядке слов» устраивают книжную распродажу со скидками до 50%

Книжный магазин «Порядок слов» устроил «Великую Буржуазно-Демократическую распродажу»: акция действует на книги Европейского университета.

До 12 марта здесь можно будет купить две книги по цене одной, три – по стоимости двух, а также литературу со скидкой 50%. В распродаже участвуют книги «Судьба броненосца: Биография Сергея Эйзенштейна», «Эпоха войн и революций», «"Высокая болезнь" Бориса Пастернака» и другие.

Добавим, что накануне профессор факультета политических наук и социологии Европейского университета Михаил Соколов выяснил, какую литературу берут в библиотеках петербуржцы разных профессий. Так, согласно его исследованию, лучшим литературным вкусом обладают журналисты, редакторы, переводчики, писатели. Вслед за ними идут инженеры, техники и те, кто занимается другим умственным трудом: например, менеджеры и координаторы.