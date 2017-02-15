Владимир Сорокин написал новый роман «Манарага». Книга поступит в продажу уже в начале марта, сообщает издательство Сorpus.

Сорокин в своем произведении выясняет, как будут устроены отношения человечества и печатного слова после Нового Средневековья и Второй мусульманской революции.

На смену книгопечатанию приходит книгопоедание — люди готовят на стихах и прозе вкуснейшие блюда: шашлык из осетрины на «Идиоте», каре барашка на «Дон Кихоте» – book’n’grill стал новой страстью человечества. Книги давно перестали издавать, а потому за ними охотятся, их воруют и тайно доставляют тем, кто может себе это позволить.

Главный герой — шеф-повар, то есть book’n’griller Гез, вводет читателя в новый мир, с его законами и порядками.

«Это очень смешная история, с остроумными и точными мыслями о классической и современной литературе», — рецензирует издательство.