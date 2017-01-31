В Петербурге устроят книжную дружескую барахолку

В лофт-проекте «Этажи» 4 и 5 февраля пройдет книжная дружеская барахолка «Буксейл». Ее проведут по правилам известного развала Garage Sale: желающие на два дня получат торговое место, где смогут продать прочитанную литературу.

Продавцам выделят маленькие площадки размером метр на метр. Билет на «Буксейл» будет стоить 100 рублей для всех участников. Правило распродажи — все книги должны стоить не дороже одной тысячи рублей.

«Буксейл» проведут в «Новой библиотеке». Пространство на пятом этаже открылось в июне: в нем хранится почти тысяча книг, которые могут брать читать все посетители лофта.