«Лавка писателей» объявила скидки на все книги

Один из старейших книжных магазинов в России «Лавка писателей» объявил скидки на всю литературу. Акция «Зимний ценопад» пройдет 21 января с 10:00 до 22:00 часов.

В обычные дни в магазине на Невском проспекте, 66 книги продаются с минимальной торговой наценкой, а в субботу приобрести литературу можно будет по ценам издательств. Скидки не распространятся только на эксклюзивные издания, изделия из фарфора и продукты питания.

Акция приурочена к закрытию проекта «Рождественские Книжные аллеи» на Малой Конюшенной улице.