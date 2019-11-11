Тереза Мавика назначена новым комиссаром российского павильона на Венецианской биеннале

Глава некоммерческого фонда современного искусства V-A-C Тереза Иароччи Мавика сменит ректора петербургской Академии Художеств Семена Михайловского на посту комиссара Российского павильона на Венецианской биеннале.

Михайловский занимал эту должность с 2016 года, в этом году под его руководством куратором павильона стал Государственный Эрмитаж, а свои проекты показали режиссер Александр Сокуров и художник Александр Шишкин-Хокусай.

Тереза Иароччи Мавика живет и работает в России с начала 1990-х годов, а последние 10 лет работает на фонд V-A-C, созданный бизнесменом Леонидом Михельсоном. В сентябре 2020 года фонд откроет новое культурное пространство в центре Москвы в здании бывшей электростанции ГЭС-2 на Болотной набережной.

Стратегическое управление павильоном России в Венеции возложено на консалтинговое объединение Smart Art, основанное в 2016 году и поддерживающее современных российских художников. Smаrt Art займется подготовкой и проведением выставочных проектов на художественной и архитектурной биеннале, а также будет поддерживать инфраструктуру самого здания. Следующая архитектурная биеннале в Венеции пройдет в 2020 году.