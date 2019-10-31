Последнюю неделю открыта выставка Зинаиды Серебряковой — рекордная по количеству зрителей

Выставка «Живопись. Графика. Письма», где представлены ранние рисунки, пейзажи, детские и автопортреты Зинаиды Серебряковой из частных коллекций работает до 3 ноября. За полтора месяца работы камерную экспозицию посетило 40 000 человек — это рекордное количество для KGallery и для галерейных выставок в Петербурге в целом.

Серебрякова родилась в семье Бенуа-Лансере: ее дед Николай Бенуа был известным архитектором, отец — скульптором, а брат Евгений Лансере — художником и одним из основателей журнала «Мир искусства». Самый известный автопортрет Серебряковой «За туалетом» был показан на выставке одноименного художественного объединения в 1910 году. В годы Гражданской войны ее муж умирает от тифа, а в 1924 году Зинаида эмигрирует в Париж. До начала Оттепели она не имеет возможности общаться с дочерью, оставшейся в СССР, ее работы не известны широкой публике. Зато после невероятно успешных персональных выставок в Москве, Ленинграде и Киеве в 1966 году она становится по-настоящему хрестоматийной художницей.

14 ноября в галерее откроется ретроспектива Моисея Наппельбаума, на которой зрители увидят сотню фотопортретов: от Анны Ахматовой до Льва Ландау, бонусом — личная камера мастера, на которую он снял портрет Ленина в 1918 году.