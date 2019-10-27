Статистика дня: петербургские музеи оказались самыми дорогими в России

Кроме того, аналитики заметили, что совокупный объем трат в музеях вырос за год на 16%. Примечательно, что самые дорогостоящие музеи находятся в Санкт-Петербурге, Татарстане и Белгородской области – за один поход здесь посетители тратят более 1000 рублей. Чаще всего покупали взрослые билеты, затем – льготные, и лишь после этого – детские.



И еще немного статистики. Жители России стали экономить на культурных развлечениях в выходные дни. Наиболее сильно упал средний чек при покупке билетов в театры, музеи и концерты. При этом больше половины россиян, а именно 55%, ни разу не были в театре, консерватории или музее — столько же почти не читают или вообще не читают книги. Любимым досугом жителей страны оказался просмотр фильмов — так отдыхают 79% россиян.