Россияне стали чаще посещать музеи – число походов за год выросло на 8%. Об этом свидетельствуют данные исследования оператора фискальных данных «Платформа ОФД», передает «РИА Новости». Аналитики сравнили продажи в музеях за третий квартал 2019 года и тот же период прошлого года по всей стране.
Статистика дня: петербургские музеи оказались самыми дорогими в России
Выяснилось, что средний чек покупки в музеях за третий квартал 2019 года вырос по отношению к показателю прошлого года на 8%. Он поднялся до 540 рублей за одно посещение. «При этом число посещений как музеев под открытым небом, так и музеев в помещениях, росло в одинаковой пропорции - рост на 8%», – отметили в «Платформе ОФД».
Кроме того, аналитики заметили, что совокупный объем трат в музеях вырос за год на 16%. Примечательно, что самые дорогостоящие музеи находятся в Санкт-Петербурге, Татарстане и Белгородской области – за один поход здесь посетители тратят более 1000 рублей. Чаще всего покупали взрослые билеты, затем – льготные, и лишь после этого – детские.
И еще немного статистики. Жители России стали экономить на культурных развлечениях в выходные дни. Наиболее сильно упал средний чек при покупке билетов в театры, музеи и концерты. При этом больше половины россиян, а именно 55%, ни разу не были в театре, консерватории или музее — столько же почти не читают или вообще не читают книги. Любимым досугом жителей страны оказался просмотр фильмов — так отдыхают 79% россиян.
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