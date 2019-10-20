В субботу, 19 октября, Россия и Сербия договорились об обмене культурных ценностей. Из Петербурга в Сербию увезут лист рукописного Евангелия, а Сербия, в свою очередь, передаст работы Николая Рериха, сообщает «Интерфакс».
Россия и Сербия договорились обменять лист рукописного Евангелия на ранние картины Николая Рериха
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Фото: Википедия
Власти Сербии неоднократно поднимали вопрос о возвращении реликвии, которая считается национальной святыней в их стране. Само Евангелие находится в Народном музее Белграда. До сих пор лист, изъятый в 19-м веке из старейшей рукописной книги, хранился в Российской национальной библиотеке.
Согласно договору, Россия получит семь ранних работ Рериха, которые на данный момент находятся в Народном музее Белграда. К ним относятся «Бургустан. Кавказ» (1913), «Звоны» (1919), «Благие посетившие» (1923), «Берендеи. Деревня» (1921), «Преподобный Сергий Радонежский» (1922) и два эскиза костюмов к опере Римского-Корсакова «Снегурочка», созданные в 1921 году. Их подлинность и историко-культурную ценность подтвердили специалисты Государственного музея Востока. Работы русского художника исчезли в апреле 1641 года во время нападения нацистской Германии на Югославию.
Мирославово Евангелие - старейшая рукописная книга на кириллице, созданная в Которе в XII веке по заказу князя Мирослава. До 1896 года рукопись хранилась в монастыре Хиландар на Афоне, впоследствии ее перевезли в Белград. В середине 19 века ученый и епископ Порфирий Успенский изъял один лист из книги и передал в Публичную библиотеку в Петербурге.
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