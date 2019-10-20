Россия и Сербия договорились обменять лист рукописного Евангелия на ранние картины Николая Рериха

Согласно договору, Россия получит семь ранних работ Рериха, которые на данный момент находятся в Народном музее Белграда. К ним относятся «Бургустан. Кавказ» (1913), «Звоны» (1919), «Благие посетившие» (1923), «Берендеи. Деревня» (1921), «Преподобный Сергий Радонежский» (1922) и два эскиза костюмов к опере Римского-Корсакова «Снегурочка», созданные в 1921 году. Их подлинность и историко-культурную ценность подтвердили специалисты Государственного музея Востока. Работы русского художника исчезли в апреле 1641 года во время нападения нацистской Германии на Югославию.