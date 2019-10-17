Реставраторы Русского музея восстановили картину Михаила Нестерова «Святая Русь»

Во время обследования картины перед реставрацией специалистами были зафиксированы провисание основы, мелкие вмятины и фалды, деформация по углам, мелкие трещины — кракелюр — на поверхности холста, плохая связь красочного слоя с грунтом. Причина такого неудовлетворительного состояния в том, что в процессе создания картины Нестеров не всегда соблюдал технологические правила — он несколько раз приостанавливал работу на длительное время, а продолжая, не обрабатывал высыхающие красочные слои должным образом.

Сейчас красочные слои и грунт полностью укреплены и отпрессованы, изготовлен новый подрамник, заменены новые кромки из льяного холста, а также удалены слои загрязнений, пожелтевшего лака и записей, искажающие авторский колорит. После камерной выставки в Садовом вестибюле картина вернется в экспозиционный зал.

«Она находилась в постоянной экспозиции музея, но была «хронически больна». На протяжении десятилетия мы из зала музея эту работу никуда не выпускали — состояние ее сохранности было таково, что ее нельзя было вынести из помещения. Она возвращается в хорошем техническом состоянии. Думаю, что эта работа теперь будет востребована в выставочных проектах Русского музея», — сказала главный хранитель Русского музея Ольга Бабина.

Картина Михаила Нестерова «Святая Русь» была впервые показана широкой публике на персональной выставке художника в Петербурге в 1907 году. Нестеров считал, что данным полотном, как и своим творчеством, он вносит успокоение в общество, «взбаламученное революционными событиями». Прямо с выставки картина отправилась в Музей Императорской Академии художеств, а в 1921 году передана на хранение в Русский музей, где «Святая Русь» заняла место в основной экспозиции. В связи с усилением цензуры в области религии в 1920-х годах произведение было убрано в фонды, где и находилось до конца 1980-х годов — тогда картина вновь стала доступна посетителям музея.