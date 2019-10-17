За российскую часть фестиваля отвечает команда «Сила света» — она создала арт-проект Unfreedom, в котором 15 художников из России показали свой взгляд на цензуру. Частью проекции стала каллиграфия Покраса Лампаса «Супрематический крест» — как говорит сам художник, история площади в Екатеринбурге пошла в проект «в свете последних событий».

Покрас также показал серию раскадровок ролика, отсылающую к различным образам — железной дороги, русскому авангарду, развитию промышленности, влиянию общественности и религии на визуальный образ и другим символам. «Современная культура стирает не только рамки художественного высказывания. Она ставит под сомнение ограничения, которые формируются городской средой и поднимает важные вопросы: мира и борьбы, системы ценностей и ассоциаций, свободы и цензуры», — сказал ранее художник.