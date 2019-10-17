Каллиграфию «Супрематический крест» петербургского художника и лауреата премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Покраса Лампаса показали на Берлинской телебашне. В эти ни там проходит Festival of Lights, посвященный 30-летию падения Берлинской стены — в рамках мероприятия авторы со всего мира презентуют свои работы на тему цензуры.
«Супрематический крест» Покраса Лампаса показали на Берлинской телебашне — в рамках фестиваля, на котором презентуют работы о цензуре
За российскую часть фестиваля отвечает команда «Сила света» — она создала арт-проект Unfreedom, в котором 15 художников из России показали свой взгляд на цензуру. Частью проекции стала каллиграфия Покраса Лампаса «Супрематический крест» — как говорит сам художник, история площади в Екатеринбурге пошла в проект «в свете последних событий».
Покрас также показал серию раскадровок ролика, отсылающую к различным образам — железной дороги, русскому авангарду, развитию промышленности, влиянию общественности и религии на визуальный образ и другим символам. «Современная культура стирает не только рамки художественного высказывания. Она ставит под сомнение ограничения, которые формируются городской средой и поднимает важные вопросы: мира и борьбы, системы ценностей и ассоциаций, свободы и цензуры», — сказал ранее художник.
Напомним, 6 октября Покрас Лампас завершил восстановление работы «Супрематический крест» в Екатеринбурге. Арт-объект был создан 18 июля, однако уже на следующий день коммунальщики закатали его в асфальт. 26 августа Покрас Лампас должен был вернуть изображение на площадь, однако этого не произошло — организаторы фестиваля «Стенограффия» решили взять паузу из-за угроз противников данной работы. Художник также выступил против преследования православной активистки Оксаны Ивановой, которая участвовала в акции против его работы.
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