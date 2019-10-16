Картины Джона Аткинсона будут находиться в Петербурге на условиях долгосрочного хранения. Полотна выставят в парадных залах Михайловского замка, для которых и создавались — увидеть их можно будет после того, как Русский музей закончит реставрацию этих помещений после выезда оттуда Центральной военно-морской библиотеки.

«Эти две картины Третьяковская галерея передает нам на длительное хранение, то есть мы будем продлевать его. Эти огромные произведения, которые хранились в Третьяковке на валах, практически никто никогда не видел», — сказал ТАСС директор Русского музея Владимир Гусев.

Всего по заказу Павла I для Воскресенского зала Михайловского замка было изготовлены четыре полотна, посвященных значимым событиям истории России. Помимо работ Аткинсона, это картины Григория Угрюмова — «Взятие Казани Иваном Грозным 2 октября 1552 года» и «Призвание Михаила Федоровича Романова на царство 14 марта 1613 года». Полотна хранились на валах в запасника Русского музея и ранее не демострировавшиеся публично.

Напомним, в апреле 2018 года фонды Центральной военно-морской библиотеки были переведены из Михайловского замка в новое здание на Васильевском острове — это позволило начать реставрацию Большого тронного, Воскресенского и Арабескового залов. Бывший императорский дворец был построен на рубеже в 1800 году по проекту архитекторов Винченцо Бренна и Василия Баженова как замок на воде — по заказу Павла I. Михайловский замок является крупнейшим архитектурным памятником и завершением истории петербургского зодчества 18 века.