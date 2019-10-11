Диалог Покраса Лампаса и Лены Шейдлиной: «Мы хотим выделиться из среды, которая сама по себе яркая»

Покрас: Если бы я действовал только как художник, самой простой реакцией на это было бы сказать, что моя работа никого не оскорбляет и я ни с кем вообще не собираюсь по этому поводу общаться — вы все дураки, не доросли чтобы меня понять. Но я делаю проект для мегаполиса — это общегородской объект, гигантская площадь, которая занимает шесть с половиной тысяч квадратных метров. Ее видно из космоса. И когда ты к людям, которые каждый день через нее ходят, относишься как к тем, кто не достоин конструктивного диалога с тобой, — это поражение. Потому что изначально я хотел через эту работу объединять людей и остался верен себе, — меня сложно изменить даже негативом или критикой. Моя позиция гораздо сильнее, чем какие-то посты в фейсбуке, угрозы или пикеты. Я уважаю людей, даже если они скатываются в абсолютно агрессивный дискурс — потому что они там живут и будут постоянно с моей работой сталкиваться. Когда на тебя влияет окружение, когда находишься в кругу каких-то проблем, начинаешь на эти проблемы резонировать. А когда ты меняешь круг общения, попадаешь в место, где абсолютно отсутствуют эти базовые проблемы, ты высказываешься искренне на вещи, которые волнуют тебя самого и не навязаны идеологией или чужими ценностями. И здесь фантазия просто бурлит. Вот я сейчас в Дубае делаю роспись самого большого здешнего клуба, и тут появляются какие-то новые метафоры, новое восприятие контекста, абсолютно другой круг общения, абсолютно другие эмоции: ты вообще выключаешься из того, что кого-то в Москве сажают на три с половиной года. Просто один щелчок — и ты в другой стране делаешь проект, в который веришь. Начинаешь мыслить глобально и более искренне создавать что-то настоящее. А что насчет тебя? У тебя воображение, я думаю, сумасшедшее просто?