Что покупать на арт-ярмарке Sam Fair: пейзажи Дубосарского, тарелки с фотороботами и «Прощелыга»

Эти выходные в Петербурге посвящаем знакомству с современным искусством: в рамках первого в городе Art Weekend'a художники откроют двери своих мастерских, а на ярмарке Sam Fair выставят на продажу холсты, графику и инсталляции по цене от 500 до 50 000 тысяч рублей. «Собака.ru» выбрала 13 объектов желания: от «фанерок» экспонента Венецианской биеннале Шишкина-Хокусая до «кровавого» пакета молодой художницы Вероники Ивашкевич.

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Александр Шишкин-Хокусай Несмотря на триумфальный год — создание 1/2 экспозиции российского павильона на Венецианской биеннале — художник отдает свои «фанерные» приборы в духе 17 века за божеские 50 тысяч рублей. Идеальный старт для серьезной коллекции современного искусства. 50 000 рублей

Вид моря #2, 2018 год

Владимир Дубосарский Владимира Дубосарского знают прежде всего по работам, сделанным в тандеме с Александром Виноградовым —подтрунивание над массовым вкусом к живописи: голые девушки, березки, цветочки и прочий китч. Холсты, ставшие символом жирных 2000-х, стоят десятки тысяч долларов. Если таких денег у вас нет, но хочется повесить на стену в гостиной хост известного художника, то советуем присмотреться к абстрактному пейзажу (да, не березки) за умеренные 45 тысяч рублей — цена почти как в багетном салоне за углом. 45 000 рублей

Ирина Корина Лауреат премии «Инновация» художник Ирина Корина привезет на ярмарку ироничные объекты, которые не только дополнят вашу коллекцию contemporary art, но и отлично подойдут для декорирования стены с дипломами и наградами — самоирония красит. Спектакли со сценографией Кориной шли в МХАТ и Гоголь-центре, а ее «скульптуру» прямо сейчас показывают на выставке «Пластическая масса» в Русском музее. 25 000–35 000 рублей

Новые уличные художники Куратор волонтеров психо-неврологического интерната Женя Штиль планировала открыть пекарню для трудоустройства своих подопечных, но поняла, что в честной конкуренции с «Буше» предприятию не выжить, а «давить на жалость» ей не хотелось. Тогда вместе с художником Стасом Багсом Женя открыла «Арт-штаб» — студию, где взрослые люди с ментальными расстройствами занимаются современным искусством. Вполне успешно: первая выставка прошла в мае в Центре им. Курехина, на подходе еще одна в Москве, кроме того росписи «Новых уличных» появились в проекте «Хоть стой, хоть падай» в Музее стрит-арта. Выбор редакции: оргалит со «Снкиерсом». 35 000 рублей

Максим Трулов и Ксюша Ласточка Петербургские гастроли лучшей галереи Нижнего Новгорода FUTURO. Максим Трулов и Ксюша Ласточка – дуэт уличных художников, идеологи и авторы группировки “Your mum`s knights”. Стиль ребят базируется на использовании черно-белой гаммы и графичности образов персонажей из их собственной вселенной. Наши симпатии на стороне PABLO в цепи-чокере — адекватная замена бабушкиной «чеканке» из 70-х на кухне. 40 000 рублей

Мышиный король (из серии «Щелкунчик»), 2019 год

Георгий Хазанкин Летом выпускник отделения графики Академии Художеств вместе с художницей Верой Трофимовой оформил танцполы фестиваля Gamma на заводе им. Степана Разина. Редакции «Собака.ru запала в душу его дипломная работа — иллюстрации к гофмановскому «Щелкунчику», решенные в эстетике компьютерных игр. Графические листы из этой серии нахваливает сам Семен Михайловский — не только ректор Академии, но и комиссар российского павильона на Венецианской биеннале. 25 000 рублей

Владимир Абих Стрит-артист, который освоил широкий круг медиа: проекции граффити-тэгов на здания, компьютерные игры на брандмауэре, эксперименты с дополненной реальностью и световыми инсталляциями. Самый трогательный и по-настоящему петербургский проект Абиха — внедрение маскаронов с собственным портретом на фасады домов в историческом центре. Один из них художник как раз будет продавать на ярмарке. 15 000 рублей

Фоторобот 7, 2019 год. Блюдо для фруктов (малое).

Вова Лило Не созрели для покупки живописи и графики? Первый шаг в сторону коллекционирования современного искусства —приобретение полезного в быту предмета, например, блюда для фруктов от петербургского художника Вовы Лило. Блюдечко с голубой каемочкой «украшает» фоторобот неизвестного гражданина, кстати, с таким «принтом» у Лило есть целый сервиз. 13 000 рублей

Вероника Ивашкевич Пакет из супермаркета, который только на первый взгляд дружелюбно говорит нам Thank you! — на его поверхности проступают кровавые следы. Кроме собственного взгляда на эко-повестку молодая художница Вероника Ивашкевич привезет ностальгическую графику, вдохновленную рекламой культовых духов Chanel №5 из глянца 90-х. 13 000 и 9000 рублей

Чеченские истории, 2019 год

Слава ПТРК Один из самых известных художников так называемой «уличной волны» прославился совместным с Владимиром Абихом проектом «Уличная грязь» — 22 портрета бездомных, нанесенных на листы ДСП обычной слякотью. «Чеченские истории» — серия, в которой образы диснеевских героев, популярных в России 90-х (помните «Утиные истории»?) смешаны с хроникой войны в Чечне. 10 000 рублей

Литография для проекта «Зодчие нашего города», 2017 год

Иван Чемакин Коллекционер Кирилл Авелев переиздает легендарную советскую серию «Зодчие нашего города» с графикой современных художников — в первом выпуске про архитектора Андрияха Захарова за иллюстрации отвечает Иван Чемакин. На ярмарке советуем купить литографии из серии про Адмиралтейство — надеемся, что когда-нибудь графические листы петербургских авторов станут таким же благородным сувенирным must-have, как сервизы с кобальтовой сеткой от Императорского фарфорового завода. 10 000 рублей

Процессия с великаном, 2018 год. Уголь,акрил, бумага.

Сергей Савельев Графика Сергея Савельева переносит в мир злых сказок братьев Гримм и нагоняет атмосферу фильмов немецкого экспрессионизма начала 20-х. Жить в интерьерах из «Кабинета доктора Калигари» мы пока не готовы, но графический лист «Процессия с великаном» требуем немедленно завернуть. 7 000 рублей

Александра Гарт Мастерица современной печатной графики, которая как никто умеет поэтизировать «петербургское бедное». В технике линогравюры Александра создает лаконичные манифесты, которые мы рекомендуем купить в подарок погрязшим в городской экзистенциальной тоске друзьям. 5 000 рублей