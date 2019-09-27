От зиккуратов до видеоарта: 6 мест в Петербурге, где рассказывают об истории искусства

Куда идти, если вдруг захотелось изучить искусство Древнего Востока, разобраться в тонкостях оперной музыки или просто поговорить за чашкой лавандового рафа о современном искусстве?Редакция «Собака.ru» провела ревизию лекториев, школ и даже арт-бранчей, чтобы выбрать топ-6 мест на любой вкус и бюджет.

Лекторий Государственного Эрмитажа О чем и для кого? Самый авторитетный в городе лекторий по мировому визуальному искусству, диапазон тем: от зиккуратов Древнего Междуречья до хеппенингов. Лекции читают научные сотрудники музея, а также методисты научно-просветительного отдела — можете быть уверены, что своей области знаний они посвятили половину жизни. Подойдет для тех, кто настроен на серьезное погружение в тему, а не на приятное времяпрепровождение: иногда информация подается «суховато» для привыкших к «шуткам-прибауткам» посетителей. Раньше костяк посетителей составляли интеллигентные пожилые дамы, вступавшие в битву за абонементы перед началом сезона, но благодаря smm-активности команды лектория состав слушателей «помолодел». Важно: кроме основной площадки в Главном штабе у лектория есть «филиал» в реставрационно-хранительском центре музея у метро «Старая деревня». Выбор редакции:

— Библейская археология. Поиски христианских реликвий, крестовые походы и развитие археологии позволяют поразмыслить о достоверности библейских событий.

— Рассказывают хранители Государственного Эрмитажа. Нидерландская живопись, нэцке и западноевропейская мебель: о том, что спрятано в запасниках музея рассказывают главные знатоки эрмитажных ценностей. Билеты: Можно заранее купить абонемент на цикл или взять билет на конкретную лекцию перед ее началом. Однако, на популярные выступления билетов может не оказаться. Например, на лекции Натальи Валентиновны Бродской о Модильяни и «Парижской школе» всегда аншлаги. Чтобы обезопасить себя от испорченного вечера приобретайте билет заранее: 25 числа каждого месяца начинается продажа на 30 дней вперед. Стоимость одной лекции — 300 рублей, льготный билет — 200 рублей. Цена абонемента от 600 до 8000 тысяч рублей.

Где: Главный Штаб, Дворцовая площадь, 6–7 и РХЦ «Старая деревня» Заусадебная улица, 37

Подробнее о расписании лекций в группе лектория во «Вконтакте»

Лекторий Русского музея О чем и для кого? Лекторий Русского музея охватывает такие же фундаментальные вопросы истории искусств, как и «собрат» в Государственном Эрмитаже, но с закономерным фокусом на русском искусстве. В лектории рассказывают не только о «передвижниках» и авангарде, но и о молодых петербургских художниках: Леониде Цхэ, Асе Маркулиной, Кирилле Котешове и других. К выставкам-потенциальным блокбастерам вроде ретроспектив Константина Сомова и Ильи Репина готовят специальные циклы. Есть отдельная программа о культуре и архитектуре Санкт-Петербурга. Узнать об истории зарубежного искусства тоже можно — благодаря 25-летнему наличию в Мраморном дворце «Музея Людвига» с работами Уорхола и Баскии. Выбор редакции: — Картинные рамы от Рафаэля до Малевича. Оказывается новаторство авангардистов Кандинского, Малевича и Суетина зафиксировано и в области дизайна багета.

— Живописец Роберт Фальк. Участник выставок объединения «Бубновый валет», «тихий авангардист» Фальк сочетал образы традиционной еврейской культуры и новейшие художественные течения своего времени. Билеты: Одна лекция — 350 рублей, льготный билет — 250 рублей. На циклы продаются абонементы. Приобрести можно кассах Русского музея (Михайловский дворец, Корпус Бенуа, Михайловский замок, Строгановский дворец, Мраморный дворец).

Где: Михайловский замок, Садовая ул., дом 2. Подробнее о расписании лекция на сайте Русского музея.

Лекторий Молодежного центра Эрмитажа О чем и для кого? В лектории Молодежного центра Эрмитажа рассказывают о contemporary art, а также подают историю культуры в необычных ракурсах: женское в искусстве или эволюция пластического языка в скульптуре. В большом лекционном курсе в этом году слушателям расскажут о том, насколько изменилась роль и место художника в современном мире, где властвуют новейшие технологии и что происходит с традиционными видами и жанрами искусства. В программе лектория есть несколько специализированных авторских семинаров, в том числе об истории Венецианской биеннале. Некоторые лекторы совмещают теоретические изыскания в области современного искусства с кураторством выставок и собственными арт-проектами. Например, Ладомир Зелинский пишет музыку для спектаклей и перформансов в своем проекте GhostNoir, а Наталья Шапкина курировала выставки и независимом прострастрантве «0+» и Музее сновидений Зигмунда Фрейда. Прослушать лекции может кто угодно — никакого эйджизма, пусть вас не смущает название «молодежный». Выбор редакции:

— Анатомия музыки. Автор музыки к фильму «Русский ковчег», композитор Сергей Евтушенко доступно объясняет как устроена музыка и ее специфический язык.

— Творческие союзы в эпоху модернизма. История знаменитых любовно-художественных союзов 20 века: Наталья Гончарова и Михаил Ларионов, Фрида Кало и Диего Ривера, Елена Дьяконова (Гала) и ее возлюбленные Сальвадор Дали, Макс Эрнст и Поль Элюар. Билеты: Бесплатно (!), но необходимо регистрироваться, ссылку на регистрацию выкладывают за несколько дней до лекции в группе центра во «Вконтакте». Места иногда заканчиваются иногда за несколько часов после начала регистрации.

Где: Главный Штаб, Дворцовая площадь, 6–7

Подробнее о расписании лекций и программ тут.

Школа Masters О чем и для кого? Несколько лет назад школа Masters начиналась как лекторий об искусстве и культуре, где преподают такие мэтры как Дмитрий Озерков, Иван Чечот, Олеся Туркина. Теперь Masters — это не только курсы, но и выставочное пространство, книжный магазин, читальный зал Aperto, а еще собственная газета Masters Journal. Кроме краткосрочных циклов лекций предлагают годовые программы по истории искусств и арт-менеджменту — альтернатива второму высшему. Цены у Masrters — выше, чем в среднем по городу, но есть целая линейка бесплатных мероприятий. Например, «Осень по путеводителю Masters» — Глеб Ершов и Ксения Малич расскажут об опыте арт-поездок Великий Новгород и Нидерланды. Кстати, основательница школы Полина Бондарева в этом году открыла отделение в Москве, громко заявив о петербургской образовательной экспансии чередой паблик-токов на ярмарке Cosmoscow. Выбор редакции:

— Архитектура для эксцентриков: самые невероятные эксперименты в истории частных домов. Ксения Малич — куратор выставок Захи Задид и Сантьяго Калатравы в Эрмитаже расскажет о футуристических домах 60-х и золотых ваннах в британских особняках 30-х.

— Альтернативное искусство Ленинграда – Санкт-Петербурга 80-х и 90-х годов. Поп-механика, Тимур Новиков, Владислав Мамышев-Монро: о героях ленинградского андерграунда расскажет очевидец событий и научный сотрудник Русского музея Олеся Туркина. Билеты: Одна лекция — 1500 рублей, цикл лекций от 6000 до 26000 рублей, годовые курсы 220–240 тысяч рублей. Арт-туры с преподавателями 30–75 тысяч рублей. Открытые лекции, встречи, выставки, работа в читальном зале Aperto — бесплатно.

Где: Итальянская улица, дом 17

25Maison О чем и для кого? Проект, объединяющий лекторий, экскурсии и выставочное пространство, открыла научный сотрудник Отдела новейших течений Русского музея Евгения Сероусова вместе с предпринимателем и pr-специалистом Викторией Сергеевой. В идеальном «белом кубе» концептуального пространства на Галерной улице в этом сезоне подробно изучают историю классического и современного искусства на общих курсах, а также теорию моды и психологию красоты. Для желающих проводятся индивидуальные занятия с преподавателями. Кстати, летом в 25Maison открылась первая выставка, посвященная проблемам экологии французского художника Жерома Поно.



Выбор редакции:

— Семинар «Заметки о моде и костюме». Сотрудник Государственного Эрмитажа Екатерина Бычкова расскажет об история моды от античности до Balenciaga и Kawakubo.

— Экскурсия в филиалы Русского музея и Академию Штиглица. Потайные закоулки и инсайдерская информация от сотрудников музеев — Евгении Сероусовой и Никиты Мурузина.



Билеты: Стоимость одной лекции 900 рублей, курса — 12 500 рублей, экскурсии — 1200 рублей. Индивидуальное занятие обойдется в 5000 рублей.

Где: Галерная улица, 25

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Арт-бранч на выставке Лизы Бобковой в MYTH Gallery

