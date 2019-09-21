В «Севкабеле» открылась трехмерная панорама «Память говорит. Дорога через войну» – о пути солдата-учителя из белорусской деревни до рейхстага
Сегодня, 21 сентября, в общественном пространстве «Секвабель Порт» открылась трехмерная панорама «Память говорит. Дорога через войну», посвященная Великой Отечественной войне.
Выставка расположилась в восьми залах на площади 2000 кв.м., где воссоздали обстановку военных событий. Посетители с помощью трехмерной панорамы смогут преодолеть путь солдата, сельского учителя истории, от стен родного дома до рейхстага: они увидят Белоруссию 1941 года и дороги, по которым идут беженцы, бои на Лужском рубеже под Ленинградом, оборонный завод в Туле, Сталинградскую битву и битву за Кавказ, форсирование Днепра, трудовой лагерь в Германии, уличные бои в Европе и крышу Рейхстага. Экспозиция завершится возвращением главного героя домой.
Авторами проекта выступило историко-художественное объединение «Невский баталист». Первые три дня выставку можно посетить бесплатно. Все подробности смотрите здесь.
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