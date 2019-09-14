Эрмитажную библиотеку в форме стеклянного куба достроят к 2024 году

Напомним, что проект Александра Сокурова для Венецианской биеннале покажут в Эрмитаже. Интерпретацию знаменитых полотен художников Фламандской школы представят в Главном штабе после того, как в конце ноября всемирная выставка в Италии завершит свою работу. «Было очень мало времени, и, действительно, очень сложно. Поэтому не все, что придумал Александр Николаевич, осуществилось. У всех есть идеи, что еще сделать. Поэтому мы в ближайшее время встретимся и обсудим, как это будет. Мы еще не до конца определились, где это случится — понятно, что в Главном штабе, но точнее не могу пока сказать. Пространство будет другим, нежели в Венеции, там будет больше скульптуры, «вышедшей» из рамок картин. Будет точно не так, как в Венеции. Будет по-петербургски», — рассказал Пиотровский в Новой Голландии на встрече, организованной «Открытой Библиотекой».

