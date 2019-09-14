Эрмитажную библиотеку в форме стеклянного куба достроят к 2024 году
Сроки сдачи нового здания библиотеки в комплексе эрмитажного фондохранилища перенесли на 2023-2024 годы. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Алексея Богданова, заместителя генерального директора Эрмитажа.
Библиотеку в форме стеклянного куба планировали ввести к 2020 году, но проблемы с подрядчиками замедлили ход работы. Богданов объяснил, что у здания забито свайное поле. Вскоре будет объявлен конкурс на строительство куба. «Я думаю, это 2023-2024 год, это не быстро. Еще предыдущее здание не сдано», – отметил он.
Строительство 13-этажного здания Большой Эрмитажной библиотеки реализуется в рамках развития реставрационно-хранительского центра «Старая деревня».
Напомним, что проект Александра Сокурова для Венецианской биеннале покажут в Эрмитаже. Интерпретацию знаменитых полотен художников Фламандской школы представят в Главном штабе после того, как в конце ноября всемирная выставка в Италии завершит свою работу. «Было очень мало времени, и, действительно, очень сложно. Поэтому не все, что придумал Александр Николаевич, осуществилось. У всех есть идеи, что еще сделать. Поэтому мы в ближайшее время встретимся и обсудим, как это будет. Мы еще не до конца определились, где это случится — понятно, что в Главном штабе, но точнее не могу пока сказать. Пространство будет другим, нежели в Венеции, там будет больше скульптуры, «вышедшей» из рамок картин. Будет точно не так, как в Венеции. Будет по-петербургски», — рассказал Пиотровский в Новой Голландии на встрече, организованной «Открытой Библиотекой».
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