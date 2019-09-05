Стало известно, когда отреставрированные парадные залы Михайловского замка откроются для посетителей

Русский музей планирует открыть для посетителей парадные залы Михайловского замка уже весной 2020 года. Перед петербуржцами помещения предстанут в обновленном после реставрации виде — также к этому времени будут восстановлены крупноформатные картины, которые раньше украшали стены залов, но долгое время хранились в запасниках.

Все мероприятия приурочены к юбилейным датам — в 2020 году исполнится 125 лет со дня основания Русского музея, 175 лет со дня рождения Александра III и 220 лет со дня освящения Михайловского замка. «Мы завершаем реставрацию тех залов, которые освободились (после переезда Центральной военно-морской библиотеки, — прим. ред.), и которые никто никогда не видел. Туда вернутся вещи, которые там были изначально», — рассказал директор Русского музея Владимир Гусев.

«В Михайловском замке реставрируется та часть, которая была передана морской библиотеке, и у нас есть часть произведений, которые хранятся именно из этих парадных залов. Они огромные, и они практически не демонстрировались, их нужно будет реставрировать. К апрелю следующего года планируется отреставрировать работы и открыть залы», — добавила хранитель Русского музея Ольга Бабина.

Напомним, в апреле 2018 года фонды Центральной военно-морской библиотеки были переведены из Михайловского замка в новое здание на Васильевском острове — это позволило начать реставрацию Большого тронного, Воскресенского и Арабескового залов. Бывший императорский дворец был построен на рубеже в 1800 году по проекту архитекторов Винченцо Бренна и Василия Баженова как замок на воде — по заказу Павла I. Михайловский замок является крупнейшим архитектурным памятником и завершением истории петербургского зодчества 18 века.