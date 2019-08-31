В Эрмитаже открылась выставка картин «Синие квадраты», созданных игроками «Зенита»

В Форуме Главного штаба Эрмитажа открылась выставка картин игроков петербургской футбольной команды «Зенит». Они выполнены в стиле «Черного квадрата» Казимира Малевича, находящегося в Государственном Эрмитаже. Об этом сообщает «ТАСС».

«Мы открываем нашу небольшую выставку в рамках общественного Форума Эрмитажа – места, где происходят полумузейные события, и сегодня мы продолжаем замечательную акцию, это часть нашей общественно-художественной деятельности. Футболисты нашего любимого клуба «Зенит» нарисовали картины по мотивам «Черного квадрата» Казимира Малевича – того «Черного квадрата», который хранится в Эрмитаже», – заявил на открытии выставки генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский. По его словам, после ее закрытия, 8 сентября, работы футболистов направят в благотворительную организацию. Кроме того, состоится аукцион, вырученные средства от которого пойдут в фонд помощи детям с синдромом аутизма «Антон тут рядом».