Шедевры Репина возвращаются в Петербург: Русский музей объявил дату юбилейной выставки художника

3 октября в Русском музее открывается выставка Ильи Репина, приуроченная к 175-летию со дня рождения художника. Ретроспективу в московской Третьяковской галерее сопровождали очереди — она завершилась две недели назад, а в Петербург возвращаются шедевры Репина, в том числе монументальное «Торжественное заседание Госсовета…». Экспозицию масштабной юбилейной выставки художника составят работы из Русского музея, Государственной Третьяковской галереи, Музея-квартиры И. И. Бродского, Музея-усадьбы И. Е. Репина «Пенаты», других музеев и частных собраний. Зрители увидят более 200 живописных и графических работ — хрестоматийные «Бурлаки на Волге» и «Не ждали» (это полотно приедет из Третьяковской галереи) покажут вместе с произведениями, мало знакомые широкому зрителю. Живопись и графику дополнят документальными материалами, связанными с жизнью и творчеством мастера. После Петербурга экспозиция переместится в Хельсинки и Париж.

Илья Репин. К 175-летию со дня рождения

Русский музей, Корпус Бенуа,

3 октября 2019-6 марта 2020