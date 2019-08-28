В Эрмитаже покажут картину Рембрандта после реставрации

5 октября в Аполлоновом зале главного музейного комплекса Государственного Эрмитажа откроется выставка, посвященная 350-летию со дня смерти Рембрандта ван Рейна. В экспозиции представят одну из главных картин художника, «Падение Амана», известную с середины XVIII века.

В Эрмитаж работа «Падение Амана» приедет после реставрации. С поверхности полотна удалили четыре толстых слоя пожелтевшего лака и ретушей, что позволило более четно рассмотреть особенности авторской живописной техники, богатой нюансами и фактурами.

В экспозиции специальной выставки Рембрандта представят экспонаты из эрмитажной коллекции в контексте творчества живописца и его интереса к миру библейского Востока. Во время написания полотен художник вдохновлялся иллюстрациями книг, гравюрами и миниатюрами, рисунками восточных тканей — все это можно увидеть в тонкой работе мастера.

«Мир библейского Востока, каким его создает Рембрандт — это тонкое переплетение богатого творческого воображения и впечатлений, почерпнутых из многочисленных источников: иллюстрированных книг о путешествиях на Восток, гравюр и миниатюр, экзотических тканей, которые художник коллекционировал сам или встречал в космополитическом Амстердаме», — говорят о «восточных» работах Рембрандта в Эрмитаже.

Экспозиция «"Падение Амана": картина Рембрандта в зеркале времени», приуроченная к году Рембрандта пройдет в Аполлоновом зале главного музейного комплекса Государственного Эрмитажа с 5 октября 2019 года по 19 января 2020 года.