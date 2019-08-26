«Я не сатанист и никого не хотел оскорблять» — Покрас Лампас о скандале с «Супрематическим крестом»
Покрас Лампас создал каллиграфию «Супрематический крест» с отрывком из манифеста Казимира Малевича во время фестиваля «Стенография» в Екатеринбурге 18 июля, а на следующий день коммунальные службы закатали работу в асфальт. Восстановление росписи отложили из-за сопротивления ряда православных активистов — они считают, что изображение креста на площади оскорбляет чувства верующих. Покрас Лампас рассказал «Собака.ru», что он думает о конфликте, а художник-иконописец прокомментировал ситуацию с точки зрения религиозного канона.
Что не так с «Супрематическим крестом» по мнению активистов?
«Супрематический крест» Покраса Лампаса появился на площади Первой Пятилетки в жилом районе «Уралмаш» — соцгород в стиле конструктивизм создавался в 20–30-е годы прошлого века. Плитка на этой площади уже давно имеет форму креста — ее художник обыграл в своей каллиграфии.
«Мы с командой фестиваля превратили важное общественное пространство города в эпицентр авангарда! Плитка на площади Первой Пятилетки исторически была выложена в смелой форме креста, и я, вдохновившись четкими линиями, выразил в своей работе эстетику художественных течений начала XX века. Супрематизм, конструктивизм, футуризм — те течения, которые очень близки мне и важны для истории нашей страны. Они очень подходят сюда по контексту промышленной истории города. Я тщательно готовился к фестивалю: изучил историю этой площади, района и приступил к реализации проекта с уверенностью в том, что Уралмашу нужен "сильный, крепкий, русский авангард". Если уж делать смелые проекты — то точно в Екатеринбурге», — писал Покрасило Лампас в своем instagram-аккаунте сразу после создания работы.
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Так выглядела площадь до появления работы Покрась Лампаса
Оммаж Малевичу на следующий день закрасили коммунальные службы, а Глава Екатеринбурга Александр Высокинский пообещал разобраться в ситуации и восстановить произведение. Однако против выступил ряд православных активистов во главе с руководителем Музея святости, исповедничества и подвижничества Оксаной Ивановой. На своей странице в facebook она написала: «Но попирать ногами крест, хоть и в виде граффити, верующим очень смутительно. Как минимум, в таком важном вопросе надо было провести опрос среди жителей района, по результатам которого меньшинство должно подчиниться большинству».
26 августа художник собирался вернуться в город для восстановления «Супрематического креста», но из-за выступлений активистов было принято решение оставить все как есть. После пресс-конференции с участием организаторов фестиваля «Стенография» Иванова прокомментировала: «Суд Божий в том, что будет явлена Любовь. Крест – хранитель всей вселенной, Крест – красота Церкви, Крест – царей могущество, Крест – верных утверждение; Крест – Ангелов слава и демонов поражение. Покрас откажется от креста и в образах, и в названии, работа будет переделана, а мы никоим образом не будем претендовать на его творческую свободу. Роману Кравченко респект за эффективную модерацию, "Стенограффии" за 449 арт-объектов, порадовавших нас. Все недоразумения, связанные с одной, исчерпаны. А вы не верили и смеялись».
Покрас Лампас
Художник
Ситуация странная. Единственный аргумент активистов такой: изображен символ христианского креста, по которому ходить — значит оскорблять чувства верующих, для них это святой символ. Сегодня утром в Екатеринбурге состоялась большая пресс-конференция со СМИ, ее цель — объяснить, что я никого не хотел оскорблять этой работой, это все домыслы. Например, утверждения, что я — сатанист, это не имеет никакой связи с реальностью. Мы адекватные, взрослые и мирно настроенные люди, но из-за происходящего сейчас конфликта мы временно переносим роспись и в первую очередь хотим наладить коммуникацию с активистами, пообщаться со всеми. Судя по всему, они хотят усугубления конфликта вокруг «Супрематического креста». Среди тех, кто выступает против, я увидел на пресс-конференции очень много здравомыслящих людей, но все-таки небольшое число настроены радикально. Мы с организаторами фестиваля «Стенограффия» приняли решение приостановить процесс восстановления работы, чтобы затушить конфликт, найти общий язык со всеми представителями православной церкви.
Мне кажется, что форма креста давно и активно используется в искусстве, особенно если рассматривать русский авангард и конкретно «Супрематический крест» Казимира Малевича. Моя отсылка в к этому произведению была, на мой взгляд, уместной. Так как название работы все-таки «Супрематический крест», то мы все были уверены, что никаких сторонних ассоциаций она вызывать не будет. Особенно учитывая промышленную историю Уралмаша, то, что площадь была выполнена в форме креста. Сейчас я вижу, что в интернете люди активно высказываются и мнения полярно разделились, в том числе, среди верующих комментаторов. Одна часть считает, что все в порядке — работа эстетически сильная, ее нужно воспринимать как объект современного искусства. Противоположное мнение — работа оскорбительна.
Я считаю, что сейчас адекватные ребята подключатся и выскажутся более-менее здраво. Конфликт слишком быстро перешел от высказываний радикалов к массированному обсуждению в СМИ. Я думаю, что многие люди, связанные с Церковью, пока не успели внятно прокомментировать происходящее. Тем более, что информация подавалась им в резком и радикальном ключе. Важно, чтобы у общества сложилась полная картина: что это за площадь, что за эскиз, что, собственно, за художник над ним работал и прочие детали. И только после этого обсуждение станет конструктивным и объективным.
Порядок создания новых работ в общественных пространствах я менять не буду, потому что это нормально — что произведение в открытой дискуссии получает какую-то трактовку. В данном случае совпало много факторов, которые привели нас к этой истории. Для меня это хороший интересный опыт, на остальные мои проекты это никак не повлияет.
Ярослав Стародубцев
Художник-иконописец, модельер церковных облачений
Церковью была установлена определённая дисциплина, связанная с изображением креста. Об этом четко говорит 73 правило Трулльского собора (691-692г.г.) и орос Седьмого Вселенского собора (787 г.), где отмечено, что нельзя изображать крест на попираемых местах, то есть место, по которому ходят. Касательно работы Покраса могу сказать, что здесь нет предмета для беспокойства верующих, так как он изобразил крест не как сакральный христианский символ, а как символ эстетический, связанный в первую очередь с супрематизмом. Покрас, вдохновляясь творчеством Казимира Малевича, продолжает традицию русского супрематизма, конструктивизма и футуризма, где символика креста относится к дохристианской эпохе, Когда крест символизировал четыре стихии, небо и землю, нечто стабильное и устойчивое. Если следовать логике протестующих, то нам и по тротуарной и прочей плитке тоже нельзя ходить, ведь там везде сложены кресты. Так что не стоит доводить ситуацию до абсурда, а лучше предаться созиданию гармонии и красоты.
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