«Я не сатанист и никого не хотел оскорблять» — Покрас Лампас о скандале с «Супрематическим крестом»

Художник

Ситуация странная. Единственный аргумент активистов такой: изображен символ христианского креста, по которому ходить — значит оскорблять чувства верующих, для них это святой символ. Сегодня утром в Екатеринбурге состоялась большая пресс-конференция со СМИ, ее цель — объяснить, что я никого не хотел оскорблять этой работой, это все домыслы. Например, утверждения, что я — сатанист, это не имеет никакой связи с реальностью. Мы адекватные, взрослые и мирно настроенные люди, но из-за происходящего сейчас конфликта мы временно переносим роспись и в первую очередь хотим наладить коммуникацию с активистами, пообщаться со всеми. Судя по всему, они хотят усугубления конфликта вокруг «Супрематического креста». Среди тех, кто выступает против, я увидел на пресс-конференции очень много здравомыслящих людей, но все-таки небольшое число настроены радикально. Мы с организаторами фестиваля «Стенограффия» приняли решение приостановить процесс восстановления работы, чтобы затушить конфликт, найти общий язык со всеми представителями православной церкви.

Мне кажется, что форма креста давно и активно используется в искусстве, особенно если рассматривать русский авангард и конкретно «Супрематический крест» Казимира Малевича. Моя отсылка в к этому произведению была, на мой взгляд, уместной. Так как название работы все-таки «Супрематический крест», то мы все были уверены, что никаких сторонних ассоциаций она вызывать не будет. Особенно учитывая промышленную историю Уралмаша, то, что площадь была выполнена в форме креста. Сейчас я вижу, что в интернете люди активно высказываются и мнения полярно разделились, в том числе, среди верующих комментаторов. Одна часть считает, что все в порядке — работа эстетически сильная, ее нужно воспринимать как объект современного искусства. Противоположное мнение — работа оскорбительна.

Я считаю, что сейчас адекватные ребята подключатся и выскажутся более-менее здраво. Конфликт слишком быстро перешел от высказываний радикалов к массированному обсуждению в СМИ. Я думаю, что многие люди, связанные с Церковью, пока не успели внятно прокомментировать происходящее. Тем более, что информация подавалась им в резком и радикальном ключе. Важно, чтобы у общества сложилась полная картина: что это за площадь, что за эскиз, что, собственно, за художник над ним работал и прочие детали. И только после этого обсуждение станет конструктивным и объективным.

Порядок создания новых работ в общественных пространствах я менять не буду, потому что это нормально — что произведение в открытой дискуссии получает какую-то трактовку. В данном случае совпало много факторов, которые привели нас к этой истории. Для меня это хороший интересный опыт, на остальные мои проекты это никак не повлияет.