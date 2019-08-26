Петербургский художник и лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Покрас Лампас не приедет в Екатеринбург, чтобы восстановить собственную каллиграфию «Супрематический крест». Спустя сутки после появления ее закатали в асфальт — тогда Покрас пообещал вернуть изображение на площадь. Однако сегодня стало известно, что в ближайшее время этого не случится — организаторы фестиваля «Стенограффия» решили взять паузу из-за угроз противников данной работы.

Вынужденная пауза необходима для того, чтобы провести переговоры со всеми сторонами — в том числе и активистами, которые накануне устроили акцию протеста против работы. «Сегодня на пресс-конференции он (Покрас Лампас, — прим. ред.) будет онлайн и выскажет свою позицию о том, какие могут быть варианты с работой. Мы видим выход в том, чтобы взять паузу, тайм-аут. Сегодня у нас будет день масштабных переговоров, в том числе в администрации Орджоникидзевского района, где будет глава района и представители православного сообщества. После этого мы выпустим пресс-релиз», — сказала пресс-секретарь фестиваля Катерина Кизюн.

Изображение огромного креста с заложенным в него отрывком из манифеста художника Казимира Малевича появилось на площади 1-й Пятилетки в Екатеринбурге 18 июля. «Я развязал узлы мудрости и освободил сознание краски. Я преодолел невозможное и пропасти сделал своим дыханием. Мы, супрематисты — бросаем вам дорогу», — гласит изображенный манифест. Однако работа просуществовала недолго. Уже на следующий день коммунальный службы начали укладывать поверх нее асфальт.

«Вместе со мной восстанавливать площадь будут команда фестиваля и администрация города Екатеринбурга. И каллиграфия, и общая композиция будут приведены в прежний вид», — заявил 19 июля Покрас Лампас. В минувшую субботу, 24 августа, художник подтвердил свои намерения приехать. «До встречи, Екатеринбург: 26 августа я прилетаю к вам на восстановление росписи «Супрематического креста» на Уралмаше! Этим летом мы с командой «Стенограффии» превратили важное общественное пространство города в эпицентр авангарда. Позже работу повредили по ошибке коммунальные службы, и сейчас фестиваль проводит финальные восстановительные работы, чтобы я мог вернуть роспись!», — написал он.