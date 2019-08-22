Футболисты «Зенита» нарисовали «Синие квадраты» в Эрмитаже в рамках благотворительной акции

В Эрмитаже прошла благотворительная акция «Синий квадрат» для центра «Антон тут рядом» — одиннадцать ведущих игроков футбольного клуба «Зенит» и главный тренер команды Сергей Семак создали свои вариации на тему «Черного квадрата» Казимира Малевича. Помогала игрокам петербургская художница Ольга Тобрелутс. Получившиеся работы представят в общественном форуме Главного штаба, а затем переданы для проведения благотворительного аукциона.

При создании «Черного квадрата» Малевич использовал сочетание лишь двух цветов: черного и белого. Сам художник говорил, что черный — знак экономии, белый — действия. Для проекта «Синий квадрат» выбраны оттенки синего, белого и голубого: синий цвет — символ неба и будущего, белый — энергии, голубой — надежды. Синий — также символ поддержки людей с аутизмом, социальной реабилитацией которых занимается партнер Эрмитажа и «Зенита» центр «Антон тут рядом».

Директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский и генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подписали договор о сотрудничестве 31 июля.