KGallery покажет более 70 работ Зинаиды Серебряковой из частных коллекций

12 сентября в KGallery открывается выставка работ Зинаиды Серебряковой из частных коллекций — более 70 картин, пастелей и рисунков не уступают по значимости музейным экспонатам и отражают все этапы творчества художницы. Среди экспонатов — редкий рисунок из итальянского путешествия Серебряковой 1902-1903 года «Пейзаж. Капри» , многочисленные этюды на крестьянские темы, выполненные в 1900-х-1910-х годах в усадьбе Нескучное, портреты детей и членов семьи Серебряковой. В экспозицию также войдут редкие фотографии и архивные материалы.

Художница родилась в семье Бенуа-Лансере: ее дед Николай Бенуа был известным архитектором, отец — скульптором, а брат Евгений Лансере — художником и одним из основателей журнала «Мир искусства». Самый известный автопортрет Серебряковой «За туалетом» был показан на выставке одноименного художественного объединения в 1910 году. В годы Гражданской войны ее муж умирает от тифа, а в 1924 году Зинаида эмигрирует в Париж. До начала Оттепели она не имеет возможности общаться с дочерью, оставшейся в СССР, ее работы не известны широкой публике. Зато после невероятно успешных персональных выставок в Москве, Ленинграде и Киеве в 1966 году она становится по-настоящему хрестоматийной художницей.

Зинаида Серебрякова

«Живопись. Графика. Письма»

KGallery

12 сентября-3 ноября