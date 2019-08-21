Российские реставраторы совместно с Эрмитажем восстановят древние памятники Пальмиры
Специалисты Института истории материальной культуры РАН и Государственного Эрмитажа примут участие в восстановлении древних памятников Пальмиры и Алеппо. Договор о сотрудничестве будет подписан уже в ноябре этого года.
Планировать восстановление памятников Пальмиры российские специалисты будут совместно с сирийскими коллегами — при помощи 3D-модели древнего города. В ближайшие дни группа ученых вновь отправится в Пальмиру, чтобы совершить аэрофотосъемку объектов культурного наследия ЮНЕСКО.
Специалист по римской архитектуре Максим Атаянц примет участие в цифровой реконструкции разрушенного храма Бэла — одной из главных потерь Пальмиры, ее бывший главный храм, который был взорван боевиками. К работе также планируют подключить молодых сирийских специалистов — для этого было предложено начать принимать и обучать ученых, археологов и реставраторов.
«Мы договорились о совместных работах по спасению памятников археологии Сирии и, прежде всего, древней Пальмиры. Сирийские коллеги поблагодарили нас за работу, проделанную при подготовке 3D-модели, и высказали пожелание большего участия российских специалистов в сохранении объектов культурного наследия Сирии» — рассказала заместителя директора Института истории материальной культуры РАН Наталья Соловьева.
Пальмира — один из богатейших городов поздней античности, расположенный в одном из оазисов Сирийской пустыни, между Дамаском и Евфратом. Город основал царь Митанни Кирта I в 1500 году до нашей эры, как защитную крепость от арамейских набегов. В настоящее время на месте Пальмиры располагается сирийская деревня и развалины древних сооружений, принадлежащих к числу лучших образцов древнеримской архитектуры и признанных ЮНЕСКО памятником Всемирного наследия.
С 2016 года там начались работы по восстановлению памятников — двух храмов, Монументальной арки и башни-гробницы. На первом этапе будут поддерживать неустойчивые постройки, на втором пройдет реставрация большинства памятников, а на третьем эксперты планируют заново построить разрушенные террористами храмы Бэла и Баалшамина. В январе 2017 года, после повторного захвата Пальмиры, боевики ИГИЛ (запрещенной в России террористической организации, — прим. ред.) взорвали центральную часть амфитеатра.
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