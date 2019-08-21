Российские реставраторы совместно с Эрмитажем восстановят древние памятники Пальмиры

Специалисты Института истории материальной культуры РАН и Государственного Эрмитажа примут участие в восстановлении древних памятников Пальмиры и Алеппо. Договор о сотрудничестве будет подписан уже в ноябре этого года.

Планировать восстановление памятников Пальмиры российские специалисты будут совместно с сирийскими коллегами — при помощи 3D-модели древнего города. В ближайшие дни группа ученых вновь отправится в Пальмиру, чтобы совершить аэрофотосъемку объектов культурного наследия ЮНЕСКО.

Специалист по римской архитектуре Максим Атаянц примет участие в цифровой реконструкции разрушенного храма Бэла — одной из главных потерь Пальмиры, ее бывший главный храм, который был взорван боевиками. К работе также планируют подключить молодых сирийских специалистов — для этого было предложено начать принимать и обучать ученых, археологов и реставраторов.

«Мы договорились о совместных работах по спасению памятников археологии Сирии и, прежде всего, древней Пальмиры. Сирийские коллеги поблагодарили нас за работу, проделанную при подготовке 3D-модели, и высказали пожелание большего участия российских специалистов в сохранении объектов культурного наследия Сирии» — рассказала заместителя директора Института истории материальной культуры РАН Наталья Соловьева.