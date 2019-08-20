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Наследницы Леонтия Бенуа: «У нас в квартире висела „Мадонна“ Леонардо да Винчи, проданная в Эрмитаж»

Праправнучка архитектора Леонтия Бенуа с дочерьми и сегодня живет в его квартире на 3-й линии В.О., 20, — она открыла в ней музей и показывает экскурсантам место на стене, которое занимала проданная в Эрмитаж «Мадонна Бенуа». «Собака.ru» узнала у наследниц известной фамилии, к которой принадлежат Зинаида Серебрякова и актер Питер Устинов, почему шедевр оказался в музее, как французы Бенуа породнились с купцами и что стало с квартирой после революции.

  • Слева направо: на Камилле: блуза Victoria Beckham, платье Burberry, мюли Manolo Blahnik (все — ДЛТ), колготки Calzedonia. На Марианне: блуза Gucci (ДЛТ). На Ксении: тренч Red Valentino, платье-рубашка No.21 (все — ДЛТ). На Анастасии: плащ Dries Van Noten, топ Dolce & Gabbana, юбка Escada (все — ДЛТ), колготки Calzedonia

  • «Мадонна Бенуа», или «Мадонна с цветком», — ранняя работа Леонардо да Винчи, которая датируется 1478-80 годами

Как «Мадонна с цветком» да Винчи из семейного собрания Бенуа была продана в Эрмитаж?

В России всего две картины Леонардо да Винчи — «Мадонна Бенуа» и «Мадонна Литта». Обе названы по фамилиям их последних частных владельцев. Почему ваш прапрадед решил продать работу в Эрмитаж?
Он хорошо понимал, что картина уровня «Мадонны с цветком» (второе название «Мадонны Бенуа») не может находиться в руках одного человека или одной семьи. Это слишком значительная вещь для частной коллекции — чересчур значительная! Не забывайте, шел 1914 год, началась Первая мировая война, и Леонтий Николаевич просто опасался за сохранность шедевра да Винчи. К тому же еще в 1905 году, во время первой русской революции, он писал: «Творится нечто невообразимое, непонятно, что нас ждет». Он мог предвидеть весь тот хаос, который принес с собой 1917 год.

Официальной владелицей полотна была жена Леонтия Николаевича Бенуа — Мария Александровна, урожденная Сапожникова — это ведь была часть ее приданого?
Да, это так. Картина да Винчи находилась в семье Сапожниковых почти сто лет, с 1820 года. Вскоре после приобретения они перевели ее с дерева на холст по методу главного реставратора Эрмитажа Андрея Митрохина — это был ключевой момент в деле сохранения шедевра. И именно Мария Александровна уступила «Мадонну с цветком» за 150 тысяч рублей Императорскому Эрмитажу, хотя могла бы продать полотно за границу за гораздо большие деньги. Кстати, музей выплачивал ей эту сумму частями, и последние платежи были получены уже после Октябрьской революции.

  • Портрет М. А. Бенуа-Сапожниковой. Художник Шаховской

  • Блуза Gucci, юбка Balenciaga (все — ДЛТ)

На чем заработали миллионы короли рыбных промыслов Сапожниковы?

Что это за купеческая семья, которая могла себе позволить покупать картины да Винчи?
Сапожниковы ведут свой род от Семена Ефимовича, старосты села Малыковка, в котором во время крестьянского восстания 1773–1775 годов останавливался его предводитель Емельян Пугачев. Когда прибыл правительственный карательный отряд под началом — кого бы вы думали? — знаменитого в будущем поэта Гавриила Романовича Державина, бунтовщиков в селе уже не было. Повесили «принимавшего» их старосту. Затем, выражаясь современным языком, Сапожников был реабилитирован.
История, очень похожая на описанную в «Капитанской дочке» Пушкиным.
Именно! Сын этого старосты Петр Сапожников стал состоятельным астраханским купцом, а бизнес внуков Александра и Алексея был уже очень большим: они владели в Астрахани рыбными промыслами, соляными и винными откупами, мукомольными и кожевенными заводами, пароходством, торговали рыбой по всей России, продавали ее в Европу и Америку. Фирма «Братья Сапожниковы» даже стояла у истоков новой для того времени технологии заморозки рыбы и открыла морозильный склад в Москве.

А как «Мадонна с цветком» да Винчи попала в их коллекцию?
По этому поводу существует красивая легенда, не имеющая ничего общего с правдой, — однако ее до сих пор можно слышать. Якобы однажды в Астрахань приехали итальянские циркачи, жившие в своих бедных кибитках, в одну из которых заглянул Петр Семенович Сапожников — он увидел картину, которая, по словам артистов, много столетий передавалась в их семье из поколения в поколение, и купил ее.

  • Камилла Мурзина-Бенуа у места на стене, где висела «Мадонна Бенуа» Леонардо да Винчи

  • Ежегодно 1 июля семья отмечает день рождения Николая Леонтьевича Бенуа. На фото — празднование на даче в Бобыльске (Старом Петергофе) в начале хх века.

Как же все было на самом деле?
В реальности полотно приобрел не Петр Сапожников, а его сын Александр Петрович — человек просвещенный, живший на широкую ногу в своем особняке на Английской набережной, 66, где в гостях у него бывали и Пушкин, и Александр Дюма — отец. Он купил работу Леонардо да Винчи за 5 тысяч рублей (это были тогда большие деньги) у сына знаменитого коллекционера генерала Алексея Корсакова. Картина находилась в петербургском доме Сапожниковых вплоть до замужества моей прапрабабушки Марии Александровны, которая получила ее из рук своего отца Александра Александровича в качестве свадебного подарка. Выйдя замуж, она стала Бенуа, так и «Мадонна с цветком» превратилась в «Мадонну Бенуа».

А как французы Бенуа стали русскими подданными?
Основатель нашей династии в России Луи Жюль Бенуа бежал сюда от Французской революции в 1794 году. Ему в это время было двадцать четыре года, но он уже был известным шоколатье, служил у герцога Монморанси, кузена Людовика XVI. Еще во Франции его прозвали «архитектором среди кондитеров» за невероятные многоярусные торты, из которых выходили люди и вылетали птицы. В Петербурге Луи Жюль сделал блистательную карьеру: он стал шеф-поваром российского императорского двора. Приобрел так называемый Дом с маскаронами на пересечении улицы Глинки и проспекта Римского-Корсакова. Его сын, первый архитектор в нашем роду Николай Леонтьевич Бенуа, родившийся в 1813 году, достроил двухэтажное здание до его нынешнего, четырех­этажного вида. Он женился на Камилле, дочери архитектора Альберто Кавоса, самая известная постройка которого — Мариинский театр. С тех пор имя Камилла, пожалуй, самое распространенное в нашем роду, одна из моих четырех дочерей тоже его носит. Впоследствии практически весь этот дом занимали члены семьи Бенуа — Кавосы, Лансере, Серебряковы. И Леонтий Николаевич жил там же до своей свадьбы.

  • Портрет Л. Н. Бенуа. Художник Харитонов

  • Зять архитектора Леонтия Бенуа архитектор Людвиг Шретер со своей дочерью Марианной — будущим архитектором

  • Документ об избрании Л. Н. Бенуа почетным членом Общества архитекторов

Как молодой архитектор Леонтий Бенуа женился на дочери купца и построил новое родовое гнездо для восьми детей?

Ваш прапрадед женился в возрасте двадцати трех лет — картина да Винчи переезжала вместе с Леонтием Николаевичем и его семьей с квартиры на квартиру, прежде чем он построил доходный дом на 3-й линии Васильевского острова?
Да, они жили на съемных и на казенных квартирах в Академии художеств, где Леонтий Николаевич преподавал и дважды был ректором. Кстати, в момент женитьбы прапрадедушки его невеста никак не могла считаться завидной: после общероссийского финансового кризиса 1874 года материальное положение Сапожниковых сильно пошатнулось, для спасения астраханских рыбных промыслов была создана государственная комиссия, и только в начале 1880-х дела наладились. Поэтому, сватаясь к Марии Александровне, прапрадед рассчитывал лишь на свои силы и свой талант. В воспоминаниях он пишет, что был тогда так завален работой, что едва не опоздал в день свадьбы к венцу. (Смеется.) А в 1899 году, через девятнадцать лет после женитьбы, уже будучи известным и обеспеченным архитектором, он строит этот дом, отведя для семьи целый этаж, опоясывающий большой внутренний двор, — новое родовое гнездо Бенуа. Понятно почему: у Леонтия Николаевича и Марии Александровны было пять дочерей и три сына.

  • Кот потомков Бенуа на столе Леонтия Николаевича

  • Анастасия Мурзина-Бенуа. Платье Dolce & Gabbana, мюли Balenciaga (все — ДЛТ), колготки Calzedonia

  • Работа художника Бориса Григорьева из семейного собрания Бенуа

Что стало с квартирой Бенуа после революции

Правда ли, что Леонтий Николаевич после революции 1917 года смог избежать уплотнения квартиры совершенно чужими людьми, поселив в ней семьи своих замужних дочерей, до этого переехавших к мужьям?
Это было так, но после его смерти в 1928 году уплотнение все-таки случилось: когда я родилась в этой квартире, она была уже большой коммуналкой.

Жили дружно?
Всегда. У нас были чудесные соседи, которые очень бережно относились к предметам интерьера. Например, в комнате, где сейчас располагается столовая, до своего отъезда в Израиль в 1970-х жил поэт Анри Волохонский — автор многих текстов, положенных на музыку и ставших известными благодаря Борису Гребенщикову, в частности песни «Под небом голубым». У нас в квартире хорошая атмосфера, наверное, потому, что создатель дома Леонтий Николаевич был человеком с прекрасным характером, верным мужем, отличным отцом и при этом гениальным архитектором. Правда, не все родные со мной согласны, некоторые спорят и говорят: «Леонтий Николаевич был просто выдающийся, но не гениальный». (Смеется.) Все потомки Бенуа сходятся в том, что гением был его младший брат Александр Николаевич — да, он был и художник, и искусствовед, и создатель пригородных дворцов-музеев, но главная его заслуга в том, что он предварил искусство ХХ века. Неслучайно, когда прозвучал выстрел «Авроры», за ним тут же приехали, но повезли не в тюрьму, а в Эрмитаж, разграбления которого боялись большевики, — и вскоре он возглавил Картинную галерею музея. Однако сам Александр Николаевич самым талантливым в семье считал Леонтия Николаевича, но полагал, что в полной мере ему не удалось реализовать этот талант по причине счастливого брака — «самого счастливого из всех известных мне браков», как пишет он.

После перестройки сложно было расселять соседей?
В 1990-е и нулевые мне удалось найти немало меценатов, которые помогли в этом, так же как и в ремонте. Но не надо питать иллюзий: наша квартира по-прежнему коммунальная, просто это коммунальная квартира родственников.

Так сколько же комнат было в квартире до 1917 года?
Сейчас этого уже никто не помнит. Теперь нас здесь живет тринадцать человек, в семи комнатах музей, а в остальных семи — жилая часть.

  • Ксения Мурзина-Бенуа у чертежного стола Леонтия Бенуа. Платье-рубашка No.21, брюки Joseph, серьги Oscar de la Renta (все — ДЛТ)

  • «Пионы» — акварель Зинаиды Серебряковой, племянницы Леонтия Бенуа. Из домашней коллекции

  • Современные работы членов семьи Бенуа

Какие подлинные вещи семьи Бенуа сохранились в квартире-музее?

Что сохранилось в квартире из оригинальной обстановки?
Многое: печи, камин, лепнина, живописные и графические работы, книги, документы. Или, например, мебельный гарнитур, который Леонтий Николаевич подарил своей дочери и моей прабабушке Нине Леонтьевне в 1905 году на свадьбу с будущим профессором-мозаичистом Академии художеств Владимиром Александровичем Фроловым — создателем мозаик храма Спаса на Крови, Морского собора в Кронштадте, Феодоровского собора в Царском Селе, доходного дома герцога Лейхтенбергского на Большой Зелениной улице и даже Мавзолея Ленина на Красной площади. Сохранились стекла с фацетом огромного эркера в гостиной — они пережили и революцию, и войну. Здесь на подоконнике во время войны рубили дрова, и я специально оставила эти следы — как напоминание о блокадном прошлом квартиры. Мы восстановили в прежнем виде театральную гостиную с ее невероятной акустикой, в которой еще при Леонтии Николаевиче проводились концерты и спектакли. Тогда в квартире была отдельная комната, в которой хранились — представьте себе — декорации. Кстати, «Мадонна с цветком» Леонардо да Винчи участвовала в постановках в качестве реквизита — например, она изображала полотно Рафаэля в опере «Рафаэль» Антона Аренского, целиком исполненной здесь в начале XX века. Не мы придумали эту традицию музыкальных вечеров, мы ее просто поддерживаем: я играю на арфе, моя дочь Марианна — на флейте, мой зять Сергей — на пианино и гобое, мы приглашаем к нам выступать солистов и музыкантов Мариинского театра и оркестра Филармонии. В качестве слушателей приходят на такие вечера самые разные гости, родственники и, конечно, три другие мои дочери — Алла, которая занимается воспитанием уже своих троих детей, художница и студентка актерского отделения факультета искусств СПбГУ Ксения, школьница Камилла. Мы всех рады видеть у себя — записаться на экскурсии можно по телефону +7 (921) 965-7550 или в группе «ВКонтакте».

Родственников у нас необычайно много — около трехсот.

О чем вы рассказываете экскурсантам?
Об истории этой квартиры и истории «Мадонны Бенуа», отдельная тема моих исследований — история семей Бенуа, Сапожниковых и Кавос. Я также провожу экскурсии по городу, посвященные домам, в которых жили и которые построили представители нашей династии. И даже в Старом Петергофе, где находились сразу три дачи, возведенные Леонтием Николаевичем для себя и родных, — две из них сгорели еще в 1921 году, одна ушла из собственности семьи, но мы до сих пор живем там в бывших хозяйственных постройках: оранжерее, конюшне и курятнике.

Сколько сейчас потомков семьи Бенуа в мире?
Родственников у нас необычайно много — около трехсот. И у семьи есть свое коллективное лицо. Когда изредка случаются фамильные съезды, ты вдруг видишь некое сходство, единый для всех набор генов. Есть общность и во внешности, и в характере, и в образе мышления. Когда однажды приехали родственники из Аргентины, которых мы никогда не видели даже на фото, мы их моментально узнали чисто физиономически. (Смеется.) И удивительно, насколько велик процент тех, кто так или иначе занимается творчеством.

  • Л. Бакст. Портрет Александра Бенуа, 1898 год, из собрания Русского музея

Еще 6 выдающихся представителей семьи Бенуа

Николай Бенуа (1813–1898)
Сын основателя династии Луи Жюля Бенуа, академик архитектуры, главный архитектор Петергофа, где он построил вокзал, императорские конюшни и фрейлинский корпус.

Альберт Бенуа (1852–1936)
Старший сын Николая Бенуа, академик акварельной живописи, первый хранитель Русского музея императора Александра III.

Александр Бенуа (1870–1960)
Младший сын Николая Бенуа, художник и историк искусства, одна из главных фигур объединения «Мир искусства» и дягилевских «Русских сезонов».

  • Сэр Питер Устинов

Зинаида Серебрякова (1884–1967)
Внучка Николая Бенуа, племянница Леонтия Бенуа, художница объединения «Мир искусства».

Николай Лансере (1879–1942)
Племянник Леонтия Бенуа, брат Зинаиды Серебряковой, архитектор-художник, профессор Академии художеств. В годы работы в «шарашке» создал проекты здания ОГПУ на Литейном пр., 4 («Большой дом»), и реконструкции Конногвардейского манежа под гараж ОГПУ.

Сэр Питер Устинов (1921–2004)
Внук Леонтия Бенуа, британский актер, режиссер, драматург, писатель, лауреат премий «Оскар», «Эмми», «Грэмми», BAFTA.

Главные ­постройки Леонтия ­Николаевича Бенуа

  • Великокняжеская усыпальница Петропавловской крепости

  • Доходный дом страхового общества «Россия» на Моховой улице

  • Зал заседаний Законодательного собрания Петербурга, реконструированный из зимнего сада Мариинского дворца

Крупнейший петербургский архитектор периода эклектики особенно любил стиль Людовика XVI, одинаково успешно работал в стилях от романского до неорусского, а в конце жизни пришел к неоклассике.

  • Корпус Бенуа Русского музея

  • НИИ акушерства и гинекологии им. Д.О.Отта

  • Придворная певческая капелла

  • Фойе Эрмитажного театра

  • Храм Лурдской Божье матери в Ковенском переулке

Текст: Виталий Котов.
Фото: Дуся Соболь, архивы пресс-служб.
Стиль: Эльмира Тулебаева.
Визаж: Наталья Воскобойник, Евгения Сомова. Прически:
Яна Маслова (park by Osipchuk),  Евгений Прозоров (park by Osipchuk).
Благодарим книжный магазин «Подписные издания» за помощь в организации съемки

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