Наследницы Леонтия Бенуа: «У нас в квартире висела „Мадонна“ Леонардо да Винчи, проданная в Эрмитаж»

Праправнучка архитектора Леонтия Бенуа с дочерьми и сегодня живет в его квартире на 3-й линии В.О., 20, — она открыла в ней музей и показывает экскурсантам место на стене, которое занимала проданная в Эрмитаж «Мадонна Бенуа». «Собака.ru» узнала у наследниц известной фамилии, к которой принадлежат Зинаида Серебрякова и актер Питер Устинов, почему шедевр оказался в музее, как французы Бенуа породнились с купцами и что стало с квартирой после революции.

Слева направо: на Камилле: блуза Victoria Beckham, платье Burberry, мюли Manolo Blahnik (все — ДЛТ), колготки Calzedonia. На Марианне: блуза Gucci (ДЛТ). На Ксении: тренч Red Valentino, платье-рубашка No.21 (все — ДЛТ). На Анастасии: плащ Dries Van Noten, топ Dolce & Gabbana, юбка Escada (все — ДЛТ), колготки Calzedonia

«Мадонна Бенуа», или «Мадонна с цветком», — ранняя работа Леонардо да Винчи, которая датируется 1478-80 годами

Как «Мадонна с цветком» да Винчи из семейного собрания Бенуа была продана в Эрмитаж? В России всего две картины Леонардо да Винчи — «Мадонна Бенуа» и «Мадонна Литта». Обе названы по фамилиям их последних частных владельцев. Почему ваш прапрадед решил продать работу в Эрмитаж?

Он хорошо понимал, что картина уровня «Мадонны с цветком» (второе название «Мадонны Бенуа») не может находиться в руках одного человека или одной семьи. Это слишком значительная вещь для частной коллекции — чересчур значительная! Не забывайте, шел 1914 год, началась Первая мировая война, и Леонтий Николаевич просто опасался за сохранность шедевра да Винчи. К тому же еще в 1905 году, во время первой русской революции, он писал: «Творится нечто невообразимое, непонятно, что нас ждет». Он мог предвидеть весь тот хаос, который принес с собой 1917 год. Официальной владелицей полотна была жена Леонтия Николаевича Бенуа — Мария Александровна, урожденная Сапожникова — это ведь была часть ее приданого?

Да, это так. Картина да Винчи находилась в семье Сапожниковых почти сто лет, с 1820 года. Вскоре после приобретения они перевели ее с дерева на холст по методу главного реставратора Эрмитажа Андрея Митрохина — это был ключевой момент в деле сохранения шедевра. И именно Мария Александровна уступила «Мадонну с цветком» за 150 тысяч рублей Императорскому Эрмитажу, хотя могла бы продать полотно за границу за гораздо большие деньги. Кстати, музей выплачивал ей эту сумму частями, и последние платежи были получены уже после Октябрьской революции.

Портрет М. А. Бенуа-Сапожниковой. Художник Шаховской

Блуза Gucci, юбка Balenciaga (все — ДЛТ)

На чем заработали миллионы короли рыбных промыслов Сапожниковы? Что это за купеческая семья, которая могла себе позволить покупать картины да Винчи?

Сапожниковы ведут свой род от Семена Ефимовича, старосты села Малыковка, в котором во время крестьянского восстания 1773–1775 годов останавливался его предводитель Емельян Пугачев. Когда прибыл правительственный карательный отряд под началом — кого бы вы думали? — знаменитого в будущем поэта Гавриила Романовича Державина, бунтовщиков в селе уже не было. Повесили «принимавшего» их старосту. Затем, выражаясь современным языком, Сапожников был реабилитирован.

История, очень похожая на описанную в «Капитанской дочке» Пушкиным.

Именно! Сын этого старосты Петр Сапожников стал состоятельным астраханским купцом, а бизнес внуков Александра и Алексея был уже очень большим: они владели в Астрахани рыбными промыслами, соляными и винными откупами, мукомольными и кожевенными заводами, пароходством, торговали рыбой по всей России, продавали ее в Европу и Америку. Фирма «Братья Сапожниковы» даже стояла у истоков новой для того времени технологии заморозки рыбы и открыла морозильный склад в Москве. А как «Мадонна с цветком» да Винчи попала в их коллекцию?

По этому поводу существует красивая легенда, не имеющая ничего общего с правдой, — однако ее до сих пор можно слышать. Якобы однажды в Астрахань приехали итальянские циркачи, жившие в своих бедных кибитках, в одну из которых заглянул Петр Семенович Сапожников — он увидел картину, которая, по словам артистов, много столетий передавалась в их семье из поколения в поколение, и купил ее.

Камилла Мурзина-Бенуа у места на стене, где висела «Мадонна Бенуа» Леонардо да Винчи

Ежегодно 1 июля семья отмечает день рождения Николая Леонтьевича Бенуа. На фото — празднование на даче в Бобыльске (Старом Петергофе) в начале хх века.

Как же все было на самом деле?

В реальности полотно приобрел не Петр Сапожников, а его сын Александр Петрович — человек просвещенный, живший на широкую ногу в своем особняке на Английской набережной, 66, где в гостях у него бывали и Пушкин, и Александр Дюма — отец. Он купил работу Леонардо да Винчи за 5 тысяч рублей (это были тогда большие деньги) у сына знаменитого коллекционера генерала Алексея Корсакова. Картина находилась в петербургском доме Сапожниковых вплоть до замужества моей прапрабабушки Марии Александровны, которая получила ее из рук своего отца Александра Александровича в качестве свадебного подарка. Выйдя замуж, она стала Бенуа, так и «Мадонна с цветком» превратилась в «Мадонну Бенуа». А как французы Бенуа стали русскими подданными?

Основатель нашей династии в России Луи Жюль Бенуа бежал сюда от Французской революции в 1794 году. Ему в это время было двадцать четыре года, но он уже был известным шоколатье, служил у герцога Монморанси, кузена Людовика XVI. Еще во Франции его прозвали «архитектором среди кондитеров» за невероятные многоярусные торты, из которых выходили люди и вылетали птицы. В Петербурге Луи Жюль сделал блистательную карьеру: он стал шеф-поваром российского императорского двора. Приобрел так называемый Дом с маскаронами на пересечении улицы Глинки и проспекта Римского-Корсакова. Его сын, первый архитектор в нашем роду Николай Леонтьевич Бенуа, родившийся в 1813 году, достроил двухэтажное здание до его нынешнего, четырех­этажного вида. Он женился на Камилле, дочери архитектора Альберто Кавоса, самая известная постройка которого — Мариинский театр. С тех пор имя Камилла, пожалуй, самое распространенное в нашем роду, одна из моих четырех дочерей тоже его носит. Впоследствии практически весь этот дом занимали члены семьи Бенуа — Кавосы, Лансере, Серебряковы. И Леонтий Николаевич жил там же до своей свадьбы.

Портрет Л. Н. Бенуа. Художник Харитонов

Зять архитектора Леонтия Бенуа архитектор Людвиг Шретер со своей дочерью Марианной — будущим архитектором

Документ об избрании Л. Н. Бенуа почетным членом Общества архитекторов

Как молодой архитектор Леонтий Бенуа женился на дочери купца и построил новое родовое гнездо для восьми детей? Ваш прапрадед женился в возрасте двадцати трех лет — картина да Винчи переезжала вместе с Леонтием Николаевичем и его семьей с квартиры на квартиру, прежде чем он построил доходный дом на 3-й линии Васильевского острова?

Да, они жили на съемных и на казенных квартирах в Академии художеств, где Леонтий Николаевич преподавал и дважды был ректором. Кстати, в момент женитьбы прапрадедушки его невеста никак не могла считаться завидной: после общероссийского финансового кризиса 1874 года материальное положение Сапожниковых сильно пошатнулось, для спасения астраханских рыбных промыслов была создана государственная комиссия, и только в начале 1880-х дела наладились. Поэтому, сватаясь к Марии Александровне, прапрадед рассчитывал лишь на свои силы и свой талант. В воспоминаниях он пишет, что был тогда так завален работой, что едва не опоздал в день свадьбы к венцу. (Смеется.) А в 1899 году, через девятнадцать лет после женитьбы, уже будучи известным и обеспеченным архитектором, он строит этот дом, отведя для семьи целый этаж, опоясывающий большой внутренний двор, — новое родовое гнездо Бенуа. Понятно почему: у Леонтия Николаевича и Марии Александровны было пять дочерей и три сына.

Кот потомков Бенуа на столе Леонтия Николаевича

Анастасия Мурзина-Бенуа. Платье Dolce & Gabbana, мюли Balenciaga (все — ДЛТ), колготки Calzedonia

Работа художника Бориса Григорьева из семейного собрания Бенуа

Что стало с квартирой Бенуа после революции Правда ли, что Леонтий Николаевич после революции 1917 года смог избежать уплотнения квартиры совершенно чужими людьми, поселив в ней семьи своих замужних дочерей, до этого переехавших к мужьям?

Это было так, но после его смерти в 1928 году уплотнение все-таки случилось: когда я родилась в этой квартире, она была уже большой коммуналкой. Жили дружно?

Всегда. У нас были чудесные соседи, которые очень бережно относились к предметам интерьера. Например, в комнате, где сейчас располагается столовая, до своего отъезда в Израиль в 1970-х жил поэт Анри Волохонский — автор многих текстов, положенных на музыку и ставших известными благодаря Борису Гребенщикову, в частности песни «Под небом голубым». У нас в квартире хорошая атмосфера, наверное, потому, что создатель дома Леонтий Николаевич был человеком с прекрасным характером, верным мужем, отличным отцом и при этом гениальным архитектором. Правда, не все родные со мной согласны, некоторые спорят и говорят: «Леонтий Николаевич был просто выдающийся, но не гениальный». (Смеется.) Все потомки Бенуа сходятся в том, что гением был его младший брат Александр Николаевич — да, он был и художник, и искусствовед, и создатель пригородных дворцов-музеев, но главная его заслуга в том, что он предварил искусство ХХ века. Неслучайно, когда прозвучал выстрел «Авроры», за ним тут же приехали, но повезли не в тюрьму, а в Эрмитаж, разграбления которого боялись большевики, — и вскоре он возглавил Картинную галерею музея. Однако сам Александр Николаевич самым талантливым в семье считал Леонтия Николаевича, но полагал, что в полной мере ему не удалось реализовать этот талант по причине счастливого брака — «самого счастливого из всех известных мне браков», как пишет он. После перестройки сложно было расселять соседей?

В 1990-е и нулевые мне удалось найти немало меценатов, которые помогли в этом, так же как и в ремонте. Но не надо питать иллюзий: наша квартира по-прежнему коммунальная, просто это коммунальная квартира родственников. Так сколько же комнат было в квартире до 1917 года?

Сейчас этого уже никто не помнит. Теперь нас здесь живет тринадцать человек, в семи комнатах музей, а в остальных семи — жилая часть.

Ксения Мурзина-Бенуа у чертежного стола Леонтия Бенуа. Платье-рубашка No.21, брюки Joseph, серьги Oscar de la Renta (все — ДЛТ)

«Пионы» — акварель Зинаиды Серебряковой, племянницы Леонтия Бенуа. Из домашней коллекции

Современные работы членов семьи Бенуа

Какие подлинные вещи семьи Бенуа сохранились в квартире-музее? Что сохранилось в квартире из оригинальной обстановки?

Многое: печи, камин, лепнина, живописные и графические работы, книги, документы. Или, например, мебельный гарнитур, который Леонтий Николаевич подарил своей дочери и моей прабабушке Нине Леонтьевне в 1905 году на свадьбу с будущим профессором-мозаичистом Академии художеств Владимиром Александровичем Фроловым — создателем мозаик храма Спаса на Крови, Морского собора в Кронштадте, Феодоровского собора в Царском Селе, доходного дома герцога Лейхтенбергского на Большой Зелениной улице и даже Мавзолея Ленина на Красной площади. Сохранились стекла с фацетом огромного эркера в гостиной — они пережили и революцию, и войну. Здесь на подоконнике во время войны рубили дрова, и я специально оставила эти следы — как напоминание о блокадном прошлом квартиры. Мы восстановили в прежнем виде театральную гостиную с ее невероятной акустикой, в которой еще при Леонтии Николаевиче проводились концерты и спектакли. Тогда в квартире была отдельная комната, в которой хранились — представьте себе — декорации. Кстати, «Мадонна с цветком» Леонардо да Винчи участвовала в постановках в качестве реквизита — например, она изображала полотно Рафаэля в опере «Рафаэль» Антона Аренского, целиком исполненной здесь в начале XX века. Не мы придумали эту традицию музыкальных вечеров, мы ее просто поддерживаем: я играю на арфе, моя дочь Марианна — на флейте, мой зять Сергей — на пианино и гобое, мы приглашаем к нам выступать солистов и музыкантов Мариинского театра и оркестра Филармонии. В качестве слушателей приходят на такие вечера самые разные гости, родственники и, конечно, три другие мои дочери — Алла, которая занимается воспитанием уже своих троих детей, художница и студентка актерского отделения факультета искусств СПбГУ Ксения, школьница Камилла. Мы всех рады видеть у себя — записаться на экскурсии можно по телефону +7 (921) 965-7550 или в группе «ВКонтакте».

Родственников у нас необычайно много — около трехсот.

О чем вы рассказываете экскурсантам?

Об истории этой квартиры и истории «Мадонны Бенуа», отдельная тема моих исследований — история семей Бенуа, Сапожниковых и Кавос. Я также провожу экскурсии по городу, посвященные домам, в которых жили и которые построили представители нашей династии. И даже в Старом Петергофе, где находились сразу три дачи, возведенные Леонтием Николаевичем для себя и родных, — две из них сгорели еще в 1921 году, одна ушла из собственности семьи, но мы до сих пор живем там в бывших хозяйственных постройках: оранжерее, конюшне и курятнике. Сколько сейчас потомков семьи Бенуа в мире?

Родственников у нас необычайно много — около трехсот. И у семьи есть свое коллективное лицо. Когда изредка случаются фамильные съезды, ты вдруг видишь некое сходство, единый для всех набор генов. Есть общность и во внешности, и в характере, и в образе мышления. Когда однажды приехали родственники из Аргентины, которых мы никогда не видели даже на фото, мы их моментально узнали чисто физиономически. (Смеется.) И удивительно, насколько велик процент тех, кто так или иначе занимается творчеством.

Л. Бакст. Портрет Александра Бенуа, 1898 год, из собрания Русского музея

Еще 6 выдающихся представителей семьи Бенуа Николай Бенуа (1813–1898)

Сын основателя династии Луи Жюля Бенуа, академик архитектуры, главный архитектор Петергофа, где он построил вокзал, императорские конюшни и фрейлинский корпус. Альберт Бенуа (1852–1936)

Старший сын Николая Бенуа, академик акварельной живописи, первый хранитель Русского музея императора Александра III. Александр Бенуа (1870–1960)

Младший сын Николая Бенуа, художник и историк искусства, одна из главных фигур объединения «Мир искусства» и дягилевских «Русских сезонов».

Сэр Питер Устинов

Зинаида Серебрякова (1884–1967)

Внучка Николая Бенуа, племянница Леонтия Бенуа, художница объединения «Мир искусства». Николай Лансере (1879–1942)

Племянник Леонтия Бенуа, брат Зинаиды Серебряковой, архитектор-художник, профессор Академии художеств. В годы работы в «шарашке» создал проекты здания ОГПУ на Литейном пр., 4 («Большой дом»), и реконструкции Конногвардейского манежа под гараж ОГПУ. Сэр Питер Устинов (1921–2004)

Внук Леонтия Бенуа, британский актер, режиссер, драматург, писатель, лауреат премий «Оскар», «Эмми», «Грэмми», BAFTA.

Главные ­постройки Леонтия ­Николаевича Бенуа

Великокняжеская усыпальница Петропавловской крепости

Доходный дом страхового общества «Россия» на Моховой улице

Зал заседаний Законодательного собрания Петербурга, реконструированный из зимнего сада Мариинского дворца

Крупнейший петербургский архитектор периода эклектики особенно любил стиль Людовика XVI, одинаково успешно работал в стилях от романского до неорусского, а в конце жизни пришел к неоклассике.

Корпус Бенуа Русского музея

НИИ акушерства и гинекологии им. Д.О.Отта

Придворная певческая капелла

Фойе Эрмитажного театра

Храм Лурдской Божье матери в Ковенском переулке