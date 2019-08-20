В Музее Ахматовой покажут выставку о ленинградской культуре 1930-70-х: фотографии Хармса и графика Тырсы
Выставка «Имена друзей как вехи» рассказывает о практически забытом сейчас искусствоведе Всеволоде Петрове — друге Даниила Хармса и ученике мужа Анны Ахматовой Николая Пунина, благодаря которому художники «ленинградской школы» вошли в историю русского искусства. Всеволод Петров родился в семье академика, основоположника отечественной онкологии, в честь которого назван НИИ в поселке Песочное под Петербургом. В студенческие годы он начала работать в Русском музее, изучал графику, дружил с художниками, работавшими в издательстве «Детгиз», экспериментальной литографской мастерской — Николаем Тырсой, Владимиром Лебедевым, Татьяной Глебовой, Анной Лепорской.
Работы этих авторов покажут на выставке вместе с фотографиями и дневниками, посвященными многочисленным кругам общения искусствоведа — семейным, дружеским, профессиональным. Круг поэта Михаила Кузмина, у которого Петров бывал почти ежедневно с 1933 по 1936, представлен графикой самого Кузмина, Юрия Юркуна и Ольги Гильдебрандт, портретами поэта разных лет и редкими архивными материалами. Круг Даниила Хармса – рукописями, фотографиями, уникальной афишей театрализованного представления обэриутов «Три левых часа» 1928 года, трубкой, принадлежавшей поэту. «Мне выпала судьба стать последним другом Хармса. Нашей дружбе был отмерен короткий срок. Она оборвалась насильственно, едва дойдя до высшей точки», – писал Всеволод Николаевич в очерке «Воспоминания о Хармсе».
«Всеволод Николаевич Петров был необычен во всем. Пожалуй, он оставался одним из последних представителей старой петербургской интеллигенции, с которым свела меня судьба. Его манера держаться в обществе была столь непривычна, что вызывала у не знавших его людей удивление», – вспоминал художник Валентин Курдов.
Одно из центральных мест на выставке отведено Русскому музею и Фонтанному Дому. Всеволод Николаевич был сотрудником Русского музея начиная с 1932 года и там познакомился с историком искусства Николаем Пуниным: «Этот юноша – мой ученик», – так в середине 1930-х он представил Всеволода Петрова художнику Николаю Тырсе. Пунин ввел молодого человека в свой дом, познакомил с Анной Ахматовой и Львом Гумилевым.
Первая выставка, посвященная Всеволоду Петрову и его кругу, прошла в Москве в прошлом году в Галеев Галерее. Проект в Музее Анны Ахматовой подготовлен при участии Галеев-Галерее и Ильдара Галеева, «КGallery» и Владимира Березовского, Леонида и Анны Франц, Николая Кононихина, Натальи Корниловой и Андрея Харшака.
Имена друзей как вехи
Музей Анна Ахматовой в Фонтанном доме
23 августа-21 сентября
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