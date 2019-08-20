В Музее Ахматовой покажут выставку о ленинградской культуре 1930-70-х: фотографии Хармса и графика Тырсы

Выставка «Имена друзей как вехи» рассказывает о практически забытом сейчас искусствоведе Всеволоде Петрове — друге Даниила Хармса и ученике мужа Анны Ахматовой Николая Пунина, благодаря которому художники «ленинградской школы» вошли в историю русского искусства. Всеволод Петров родился в семье академика, основоположника отечественной онкологии, в честь которого назван НИИ в поселке Песочное под Петербургом. В студенческие годы он начала работать в Русском музее, изучал графику, дружил с художниками, работавшими в издательстве «Детгиз», экспериментальной литографской мастерской — Николаем Тырсой, Владимиром Лебедевым, Татьяной Глебовой, Анной Лепорской.

Работы этих авторов покажут на выставке вместе с фотографиями и дневниками, посвященными многочисленным кругам общения искусствоведа — семейным, дружеским, профессиональным. Круг поэта Михаила Кузмина, у которого Петров бывал почти ежедневно с 1933 по 1936, представлен графикой самого Кузмина, Юрия Юркуна и Ольги Гильдебрандт, портретами поэта разных лет и редкими архивными материалами. Круг Даниила Хармса – рукописями, фотографиями, уникальной афишей театрализованного представления обэриутов «Три левых часа» 1928 года, трубкой, принадлежавшей поэту. «Мне выпала судьба стать последним другом Хармса. Нашей дружбе был отмерен короткий срок. Она оборвалась насильственно, едва дойдя до высшей точки», – писал Всеволод Николаевич в очерке «Воспоминания о Хармсе».