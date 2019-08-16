Эрмитаж проведет экскурсии на языке жестов по выставке «Братья Морозовы. Великие русские коллекционеры»
Государственный Эрмитаж продолжает расширять возможности попасть на выставку «Братья Морозовы. Великие русские коллекционеры». Теперь увидеть эпохальное воссоединение работ собрания двух предпринимателей смогут люди с проблемами слуха — для них музей организовал специальные экскурсии на языке жестов.
Экскурсии ведут глухие экскурсоводы Вера Шамаева и Александра Исаева. Чтобы посетить выставку обязательна регистрация — для этого необходимо отправить заявку по адресу inclusivehermitage@gmail.com. Первая экскурсия на языке жестов пройдет уже завтра, 17 августа. В настоящий момент заявлено 19 посещений, последнее из которых состоится 5 октября. Полный список экскурсий можно посмотреть здесь.
Напомним, ранее Эрмитаж продлил время работы ради выставки «Братья Морозовы. Великие русские коллекционеры», а также запустил в продажу специальные билеты для посещения экспозиции — по 300 рублей. В экспозиции представлено 149 работ из коллекции Эрмитажа и 31 картина из Пушкинского музея. Самые долгожданные шедевры на выставке — 3 работы Пабло Пикассо «Девочка на шаре», «Арлекин и его подружка (странствующие гимнасты)» и «Потрет Амбруаза Воллара». О том, что еще посмотреть на выставке «Братья Морозовы. Великие русские коллекционеры», читайте в нашем материале.
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