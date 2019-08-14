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Музей стрит-арта ввел бесплатные часы посещения для всех петербуржцев

С сегодняшнего дня, 14 августа, Музей стрит-арта ввел бесплатные часы посещения для всех петербуржцев. Доступными стали публичная площадка музея, где представлены временные выставки — посетить ее можно каждую среду с 18:00 до 20:00

  • Фотографии предоставлены пресс-службой музея

Ранее подобная акция проводилась для жителей Красногвардейского района — с 3 июля по 31 августа местные жители могут бесплатно попасть на выставочную экспозицию «Хоть стой, хоть падай». Теперь музей совершает следующий шаг на пути реализации одной из главных задач — превратить район Большой Охты в центр современного искусства Петербурга — и вводит бесплатные часы посещения для всех желающих. 

В настоящий момент бесплатно увидеть можно две временные выставки — экспозицию уличного искусства «Хоть стой, хоть падай» под кураторством Максима Имы, а также выставку визуальной журналистики «Тетрадь/Шум», куратором которой выступил художник и профессор СПбГУ Павел Хан. В проекте приняли участие сам куратор, студенты университета, а также приглашенные художники, дизайнеры, каллиграфы, режиссеры, актеры и певцы. 

Это не граффити!  Гид по понятиям и жанрам уличного искусства (и примеры с петербургских стен)

Напомним, выставка «Хоть стой, хоть падай» ознаменовала открытие нового сезона в Музее стрит-арта и стала посвящением «всеобщему замешательству». Проект курирует стрит-артист Максим Има. Художник выступает как инсайдер, связывающий искусство и зрителя, улицу и музей, граффити-райтеров и галерейных художников, искусство Петербурга и мировой опыт. Локальную сцену представят Виталий Пушницкий, Слава ПТРК, Стас Добрый, Владимир Абих, Миша Маркер, Dusto и другие.


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