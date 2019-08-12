На что подписаться: 12 остроумных telegram-каналов об искусстве и дизайне

Telegram-каналы об искусстве и дизайне — альтернатива толстенным альбомам живописи, длинным лекциям и даже сплетням о художественной тусовке на вернисажах. «Собака.ru» составила подборку для всех уровней арт-подготовки: смешные тесты, «пацанские» объяснения сложных терминов и мемы из мира отечественного концептуального искусства.

Art fragment Канад для тех, кому лень мониторить статьи на artnews и artnet, но хочется свободно жонглировать фактами о продажах на Christie's и Phillips, а также быть в курсе открытий в Tate Modern. Кроме того: отрывки из новых книг по теме, гиды по текущим биеннале и арт-ярмаркам, просветительские тексты о вроде Синди Шерман и Дженни Хольцер. Лучшее подспорье для светской беседы, а также подготовки к уик-энду в Москве (каждую неделю появляется обзор новых выставок). Типичная новость: «15 августа Christie’s продаст три бутылки кетчупа Heinz в лимитированной упаковке, рисунок на которой напоминает татуировку певца Эда Ширана».

Ты сегодня такой Пепперштейн Окошко в мир локальных мемов о российском современном искусстве. Кроме шуток про Ольгу Свиблову, Бориса Гройса, Анатолия Осмоловского и собственно Павла Пепперштейна, много архивных фотографий о трудах и днях русских концептуалистов. Если инсайты отечественной арт-сцены вас не интересуют, то читать стоит из-за редких, но метких вкраплений об отечественной массовой культуре. Именно из этого канала мы узнали, что художник и человек-собака Олег Кулик в 1997 году снимался в программе Валерия Комиссарова «Моя семья».

Art pacan Автор явно вдохновлялся искусствоведом и самым популярным арт-блогером Софьей Багдасаровой, которая перевела историю искусств на задорный язык, понятный карикатурному купчинскому гопнику. Разъясняя для самого себя и читателей природу барокко и классицизма, Арт-пацан пошел дальше «Омерзительного искусства»: суть творчества известных художников он образно (и не стесняясь в выражениях) объясняет в парочке абзацев. Если вы деретесь в очереди за абонементы Лектория Эрмитажа и с брезгливостью относитесь к ненормативной лексике — перешлите ссылку другу, которого затащить на выставку можно только обещанием последующего бархоппинга (за ваш счет). Фрагмент текста о скульпторе Бернини: «Отношения окончательно испортил его постоянный недовольный бубнёж и откровенный хейт в сторону французской культуры. Как-то раз он вообще заявил, что одна картина Гвидо Рени стоит дороже, чем весь Париж со всеми его цыганами и их золотыми коронками вместе взятыми. Такое неуважение вызвало гигатонны баттхёрта у местных аристократов, особенно, учитывая тот факт, что они всей страной яро дрочили на итальянское искусство в любом его проявлении».

Мальцовская галерея Большая подборка живописи и графики всех времен и народов для бесконечного скроллинга по пути на работу или с работы. Художники, вроде Сальвадора Дали или Пабло Пикассо, представлены не самыми очевидными работами — никакой опостылевшей хрестоматийности. Диапазон широк: от рисунков Альбрехта Дюрера, через фрески Паоло Веронезе и пейзажи Уильяма Тернера к современному искусству — Марлен Дюма и Джеффу Кунсу. Кроме вечных шедевров и аукционных хитов есть картинки на злобу дня. Как только культурные телеграмм-каналы начали обсуждать выставку бывшей чиновницы Минобороны Евгении Васильевой, в «галерея» опубликовала ее потешную абстракцию. Автор канала — писатель Игорь Мальцев, работавший в 90-е главным редактором мужского журнала «Медведь».

Архитектурные излишества 36,5 тысяч человек читают канал о российской архитектуре московского краеведа и создателя проекта «Моспешком» Павла Гнилорыбова. Резные наличники исчезающих памятников деревянного зодчества перемежаются отборным ЖКХ-артом, а архивное фото Бутусова, защищающего диплом в архитектурном институте — хроникой уничтожения советских мозаичных панно. Когда культурное наследие попадает в опасность — редакторы бьют тревогу — повестка созвучна блогу Ильи Варламова.

Posterino | Искусства плаката Ежедневная порция нестыдных современных плакатов: тут и 3d-брутализм от Кристины Куликовой — автора обложек альбомов Томми Кэша, и афиши вечеринок Kuznya от Дмитрия Ширяева. Подборки составляет минский дизайнер Виктор Севрюков, который миксует немного набившие оскомину «топы» behance, свежих российских авторов и добавляет немного «дичи» — сделанные на коленке постеры концертов малоизвестных групп. Правда, профессионалам будет скучновато — вы все это видели в своем инстаграме.

Минутка транспортного искусства Смотрим на историю искусства, в основном, 20 века, через фильтр самолетов, пароходов и прочих средств передвижения. Стилистических ограничений нет: рядом с тонкой графикой Владимира Фаворского «Станция метро Охотный Ряд» (1939) идет псевдо-советский пин-ап от Валерия Барыкина. Очень много классических образцов соцреализма, но есть и зарубежное, например, картинки важнейшего американского иллюстратора 50-х Норман Рокуэлл (с которого срисовывали иные отечественные мастера). Рекомендуем канал любителям визуальной антропологии: можно проследить как менялись способы занять себя в купе поезда или вагоне метро.

Бложик и русский дизайн Канал для тех, кто любит заметки о дореволюционной (и не только) типографике, внимательно разглядывает рекламные вывески на старинных фотографиях и понимает, что дьявол — в деталях. Например, автор публикует фото Великого князя Михаила Александровича в папахе на фоне витрины магазина Kodak, подмечая неудачную кириллизацию логотипа. Дотошно рассматриваются типографические огрехи на картах 17 века, достается и современным дизайнерам, которые используют вязь для оформления обложек группы Oligarkh.

Состоявшиеся художники обсуждают хорошее искусство Канал, где есть все: остроумные комментарии к картинам, новости современного искусства в России, комментарии к скандалам в арт-тусовке, короткие рецензии на выставки, исторические зарисовки. Кто еще обратит наше внимание на интимную татуировку на картине Эдварда Мунка «Автопортрет в аду» 1903 года, а затем расскажет про публику на вечере Christie's? «Cходила на вечер christie's — мероприятие ровно на один бокал вина. Показать особо нечего, зато повод поделиться некоторыми заметками про устройство аукционного дома. Сей ежемесячный ивент, как можно судить по количеству девушек с сумками зара, нацелен на и привлекает в основном миллениалов. И неспроста, разумеется: в эти же дни проходит предпоказ christie's interiors, самого дешевого сегмента аукционного дома, на котором даже я могу позволить себе парочку вещей по причине того, что у многих лотов нет резерва».

Артхив Канал для тех, кто любит тесты на знание картин Репина и Айвазовского, загадки «Угадай художника» и короткие разборы известных произведений искусства. Авторы рассказывают, какой плакат Альфонса Мухи мелькает в кадрах «Однажды в Голливуде» Квентина Тарантино и публикуют подборки «Сталлоне на фреске Рафаэля, Жириновский на картине Босха и другие чудеса».