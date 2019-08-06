Покрас Лампас расписал смотровую площадку на крыше Бертгольд центра

Покрас Лампас опубликовал в своем instagram-аккаунте фотографию новой работы — росписи смотровой площадки на крыше пространства Бертгольд центр. «Продолжаю взламывать "городскую" среду через крыши — на этот раз в дорогом сердцу Петербурге», — пишет художник. Каллиграфический мурал создан в рамках международного фотопроекта, фото сделали Иван Новиков и Илья Ровный.

Последняя громкая работа Покраса Лампаса — «Супрематический крест» — рисунок площадью 6 тысяч квадратных метров с заложенным в основу манифестом Казимира Малевича. Спустя сутки после создания каллиграфию закатали в асфальт — поверх нее коммунальный службы Екатеринбурга начали укладывать дорожное покрытие.