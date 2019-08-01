В октябре в Петербурге пройдет первый Art weekend (как в Берлине!) с лекциями и выставками

5 и 6 октября в Петербурге пройдет первый Art Weekend — популярная в крупных городах практика, когда галереи, арт-пространства и студии художников открывают свои двери и устраивают специальные лекции, выставки и экскурсии. Например, события Art Weekend Berlin в 2018 году посетили почти 30 тысяч гостей. Петербургский аналог организует Северо-Западный филиал ГЦСИ, молодая команда которого в июле провела фестиваль современного искусства «Впередсмотрящий» на Форте Константин в Кронштадте.

На два дня событие объединит все площадки Санкт-Петербурга, занимающиеся современным искусством: от галерей Anna Nova, Marina Gisich Gallery и Myth Gallery до независимых площадок FFTN и Kunsthalle nummer sieben.

Участники подготовят специальные мероприятия для широкой аудитории, в том числе туры с арт-медиацией. Список всех площадок смотрите на сайте Art Weekend.

Петербургский Art Weekend пройдет в рамках первого в России Кураторского форума для профессионального арт-сообщества. Симпозиум форума состоится в Павильоне Новой Голландии.

Art Weekend

5 и 6 октября