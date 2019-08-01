Сегодня, 1 августа, на острове «Новая Голландия» появились две работы берлинского медиахудожника Марко Баротти. В инсталляциях оживают механические дятлы и лебеди, созданные из спутниковых тарелок, становясь метафорой антропогенного влияния на планету.

С 1 по 4 августа в 17:00 в разных местах парка «оживут» механические дятлы — арт-объекты, в режиме реального времени трансформирующие излучение мобильных телефонов и других устройств в имитацию звука, которую можно услышать и увидеть. С 1 по 31 августа во внутренней акватории острова появятся лебеди — объекты, созданные из спутниковых тарелок и ставшие олицетворением влияния телевидения.

3 августа в павильоне Новой Голландии медиахудожник расскажет о работах подробнее и ответит на вопросы, после чего пройдет со всеми желающими к своим работам, объяснит их устройство и стоящие за ними идеи. Участие бесплатное по предварительной регистрации, начало в 18:00.

Напомним, 20 июня Новую Голландию наводнили гигантские улитки! По всему острову появились розовые скульптуры моллюсков — они «ползут» даже по стенам зданий. Ранее в районе Новой Голландии появились первые двусторонние таблички — на мостах Круштейна. Автор идеи — петербургский художник-керамист Юрий Осинин, который с 2015 года меняет старые эмалевые указатели на новые, из керамики. А по итогам 2018 года британское издание The Guardian включило Новую Голландию в топ-10 самых интересных торговых кварталов мира. Также остров Новая Голландия получил престижную премию Академии имени Бернхарда Реммерса при Европейском институте по сохранению и уходу за старинными зданиями и памятниками в номинации «Международный проект».