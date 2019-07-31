Личный опыт: я работал художником на закрытых секс-вечеринках
Выпускник отделения монументальной живописи Академии художеств Илья Крейдун в свободное от работы время зарисовывает гостей закрытых вечеринок, где фотографировать запрещено. Законы академического рисунка он использует в экспериментах с флюорисцентными красками. «Собака.ru» узнала у художника об особенностях «репортерской» работы на кинки-пати и техно-событиях, где все участники обнажены.
Я закончил отделение монументальной живописи в Академии Художеств два года назад. Сейчас экспериментирую с объёмной живописью на оргстекле — стараюсь передать эффект если не объёма, то глубины. Занимаюсь живописью флуоресцентными красками. Для меня важен поиск индивидуальной манеры и стиля, только через поиск и преодоление трудностей возможно становление художника. Первейший пункт в такой борьбе — освоение новых материалов, с которыми ещё не приходилось сталкиваться, возможно, даже не опробованных в мировой практике.
Однажды моя подруга Анна Спирина, искусствовед и сотрудник МИСПа, познакомила меня с создателем закрытого музыкального события (которое в дальнейшем буду называть «Событие») Вовой РСР. Мы предложили ему делать на вечеринках наброски, чтобы было «как в зале суда». На этом событии гостям запрещено фотографировать. Поэтому технику, которой можно зафиксировать происходящее, сдают на входе. Попасть туда не просто: несколько стадий верификации, фейс-контроль, к тому же голый «дресс-код», персонала это тоже касается. Внутри посетители проходят процедуру «обретения цвета и формы»: боди-арт художники разрисовывают флуоресцентными красками на всех желающих. Я прихожу с папкой, листами и «чемоданчиком, в котором было всё» ©: 6 банок флуоресцентной гуаши, 5 флуоресцентных мелков и целое море флуоресцентных текстовыделителей, гелевых ручек и маркеров, кисти, мастихин, солонка, наполовину наполненная флуоресцентным пигментом. Встаю неподалёку от позиции диджея, откуда открывается хороший вид на происходящее, и приступаю к работе.
Вокруг, конечно, темнота, в которой работают только blacklight-ультрафиолетовые лампы, и еще светятся рисунки на телах. Если кто-то желает остаться невидимым, ему достаточно не наносить рисунок. Однажды я видел проплывающие мимо жёлтые прапорщицкие усы и больше ничего — гоголевский эпизод в киберпанковском саду чудес, которым становится Петербург в эту ночь. Заходя в помещение, я стараюсь найти место на возвышении, и там выбираю «жертв»: выразительных людей, которые выделяются из общей массы. Например, интересным костюмом, запоминающимся рисунком на теле, каким-либо заинтересовавшим меня действием. Но главное — образ. Когда я рисую танцующих людей, то выделяю часто повторяющиеся характерное движение, прикидывая, что человек гипотетически его повторит. Или фокусируюсь на впечатлении от движения, его образе. Во время работы я увлекаюсь процессом и перестаю обращать внимание на окружающее и окружающих. Впрочем, ни разу не слышал: «не рисуйте меня, пожалуйста». Люди и сами рады позировать, иногда о моём присутствии объявляется заранее. На «Событии» есть и сложившийся круг общения, люди с которыми удобно договориться о позировании — эти ребята стараются, держать позы.
Адаптация после постановок в Академии Художеств, конечно, потребовалась, но суть не меняется: в первую очередь я занимаюсь исследованием формы, пластики человеческого тела. Также важно передать эмоции гостей. Сделать это в обстоятельствах подобной вечеринки — уникальный опыт для художника. Во-первых, из-за музыки, именно там я понял, что такое хорошее техно. Представьте себе темноту, в которой светятся только рисунки на обнажённых телах, отдельно от самих тел. Движение происходит волнами, в такт музыке. Остаётся чистая пластика, которую я пытаюсь успеть как-то зафиксировать. Бывают странные ситуации: идешь между людьми, вдруг кто-то кладет на плечи змею, а она начинает смотреть мои наброски. В этот момент я думаю: «Она же гуашью испачкается!» Порой встречаю коллег-художников. Делим территорию). Однажды на «Событии» подошли парень с девушкой и попросили их нарисовать, при этом они принялись за исполнение супружеского долга — кто бы мог подумать, что эти ребята давно в браке.
Затем меня начали приглашать на кинки-пати (секс-вечеринки), где люди соблюдают инкогнито. На этих мероприятиях иногда я вижу очередной «перформанс» и думаю: «Ого, а так тоже можно было?» Или подхожу к связанной девушке, вынимаю у нее резиновый мячик на кожаном ремне изо рта и спрашиваю: «Вам удобно? Точно? Ничего, если я порисую немного?» На этих вечеринках было ощущение, что людям жарко, душно, скучно. Чтобы хоть как-то себя развлечь, они начинают без страсти и искренней заинтересованности приставать друг к другу, а порой охаживать плёткой. Иногда эти люди с плётками настойчиво приглашали меня разделить с ними их скуку. Я держался за папку с набросками и искренне радовался, что у меня здесь есть дело и «партийное задание». В те грустные вечера я выработал для себя аксиому: «наблюдать интереснее». Причина не в моем внутреннем пуританстве, дело в том, что визуальная и эстетическая, природная часть для меня ценнее. В итоге всю страсть переживают персонажи на моих листах бумаги, а реальность становится только отголоском.
На «Событии» периодически практикую «игру в Ива Кляйна»: подхожу к людям и прошу отпечатать часть тела со свеженанесённым рисунком на листе бумаги. Это материал для будущего наброска. Бывают и оплошности, которых невозможно избежать в тяжелых полевых условиях, например, прилипшие к ногам людей наброски. Если я рисую наброски гуашью, то за вечер их становится довольно много, необходимо место где я мог бы их просушивать. Это горизонтальные плоскости, которые никто не будет использовать в качестве барной стойки, сиденья или танцпола хотя бы 40 минут. Конечно, все подобные места крайне быстро заканчиваются. Приходится импровизировать. Доходило до того, что я просил некоторых людей танцевать с листами со скетчами, чтобы они быстрее высохли.Такие вечеринки, кстати, притягивают порочную петербургскую интеллигенцию. Я сделал этот вывод из услышанных в курилке разговоров. Обнажённые ультрафиолетовые нимфы, укутавшись полиэтиленом, рассуждают о французской «Новой волне» и концепции «Смерти автора». В такие моменты в моей душе поют соловьи и в распускаются мимозы.
В флуоресцентной живописи, будь то скетчи или большие холсты, сталкиваешься с важной особенностью света. Изображение является не отражением, а излучением, которое остается на сетчатке глаза, как при взгляде на лампу. Краска используется как свет, палитра смешения излучаемого спектра отличается от той, которую используют в системе отражённого цвета. В визуальном восприятии флуоресцента играет роль такое понятие как светоёмкость — нагрузка на зрительный нерв, частота поступаемой информации. Работа с этим материалом, использование его принципов – это анализ, эксперимент над восприятием своих зрительных рецепторов, новое сенситивное переживание. Академический опыт — важное подспорье для моего творчества. Даже когда я выхожу за рамки стандартного канона, все равно со мной остаются понимание линии, гармонии пятна, цветовых решений.
Анна Спирина
Искусствовед, сооснователь арт-группировки ROMB, ассистент куратора в Музее искусства Санкт-Петербурга ХХ-ХХI веков
Я побывала на «Событии» Вовы PCP, когда там ещё совсем нельзя было фотографировать. Когда Илья Крейдун, прекрасный рисовальщик, заявил, что тоже хочет сходить, я предложила ему сделать там наброски наподобие зарисовок из американских судов. Мне интересно сочетание классического академического рисунка с психоделической эстетикой, которую создают танцующие и совокупляющиеся фигуры, раскрашенные светящейся краской. Обнаженная натура сохраняет свою функцию учебного пособия для рисовальных классов, но приобретает провокативную непосредственность и конкретность. Такая была задумка. Результат к ней имеет опосредованное отношение. Илья использует флуорисцентные материалы, чтобы лучше ухватить атмосферу происходящего. Так возникает специфическая образность и двойственная форма, которые он развивает в других произведениях. Самое масштабное из них — созданная в соавторстве с Егором Лаптаревым специально к ночи музеев живописная инсталляция «Сон богов» на территории МИСП. Приемы, найденные благодаря наброскам на вечеринках, приобрели грандиозно-монументальный размах. Работа была популярна среди посетителей нашего музея. Свою изначальную идею, тем не менее тоже хочется воплотить, сейчас за это планирует взяться скульптор из Академии художеств Миша Пастухов.
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