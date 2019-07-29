Петербургский краевед Максим Косьмин собирает дореволюционные открытки. Посмотрите на смешные (и дурацкие!) изображения из Российской империи
Петербургский краевед, участник ячейки «Гэнгъ», номинант премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» и эксперт старого фонда Максим Косьмин не только ратует за сохранение исторических деталей, но и собирает дореволюционные открытки (да-да!). На его паблик «Дурацкие дореволюционные открытки» подписаны 53 тысячи человек — там он делится находками, среди которых можно найти довольного коневода с надписью «Я иду встречать скотину, а Господь мне вас послал», полных дам в купальных костюмах с примечанием «Морские звезды» и даже рекламу ночного горшка, который «прослужит вам до гроба». С трудом уняв хохот, редакция «Собака.ru» собрала галерею смешных (и дурацких!) изображений из Российской империи.
Собирать открытки Максим начал в 2016 году, однако подчеркивает, что коллекционирует без особого фанатизма — сейчас в его коллекции «около пары сотен» штук. «Я, конечно, не закладываю негативной коннотации: для меня «дурацкие» значит «забавные». Причем в паблике размещаются не только юмористические открытки. Некоторые создавались на полном серьезе и кажутся дурацкими спустя 100 лет лишь в силу сильно изменившейся культурной и социальной повестки», — рассказал он.
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