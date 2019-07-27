В переулке Радищева фрески с копиями Боттичелли и Никаса Сафронова испортил вандал

фото - Олег Лукьянов







В переулке Радищева фрески с копиями Боттичелли, Никаса Сафронова испортил вандал. Об этом стало известно из публикации автора фресок Олега Лукьянова во ВКонтакте. «Кому - то мешают наши фрески и их хотят закрасить. Кого-то раздражает красота, потому что это непорядок. Разрушать и уничтожать - единственное желание вандалов и нам очень горько, что такие «люди» живут в Петербурге. Мы намерены найти разбойников и обратиться за помощью в полицию. В переулке установлено множество камер, это поможет установить личности вандалов» — прокомментировал художник.

фото - Олег Лукьянов







Напоминаем, что фрески в переулке Радищева планируют закрасить коммунальщики — об этом сообщали в пресс-службе администрации Центрального района. Пресс-секретарь заявил, что автор фресок не согласовывал их с правительством Петербурга. Несмотря на это, создатель арт-объектов Олег Лукьянов считает, что город нужно превратить в галерею, поэтому художник выступил против уничтожения своих работ. Ранее на Кирочной улице появились яркие репродукции классической живописи — их уже попытались закрасить, но художник "отмыл" свои работы. Читайте также: Зачем бизнесмен Олег Лукьянов делает уличные фрески с копиями Боттичелли и Никаса Сафронова