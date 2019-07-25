7 музеев на окраинах города (и два отдела Эрмитажа!): кутюрные платья, фарфор и подводная лодка

Решили летом пойти в Зимний дворец или Петергоф? Готовьтесь к многочасовому стоянию в очередях. Альтернатива — музей «на районе» без толп туристов. «Собака.ru» составила гид по музеям на городских окраинах: от «Галереи Костюма» в фондохранилище Эрмитажа до настоящей подводной лодки.

Фотографии: социальные сети Государственного Эрмитажа

Фотографии: социальные сети Государственного Эрмитажа

Фотографии: социальные сети Государственного Эрмитажа

Фондохранилище Государственного Эрмитажа Фондохранилище Эрмитажа — это не пыльные каморки с экспонатами, а огромные светлые залы открытого хранения, куда всех желающих пускают с экскурсией. Хиты экспозиции — большая коронационная карета 1720-х годов, узорчатый шатер Бухарского эмира размером с дворец и поразительное собрание художественной мебели от Эпохи Возрождения до начала XX века. Кроме того, посетители увидят, в каких условиях хранятся живопись, фрески и внушительная археологическая коллекция. Обязательно загляните во внутренний двор с огромными солнечными батареями — Эрмитаж стал первым музеем в России, который ввел в эксплуатацию такую систему автономного электроснабжения. Для тех, кто не может поехать в лондонский Музей Виктории и Альберта, в фондохранилище работает «Галерея костюма». Сейчас там выставлено 250 комплектов, созданных с конца XVII до XXI века и объединенных темой «платье на выход», в том числе наряды Dior, Oscar de la Renta и петербургских дизайнеров Татьяны Парфеновой и Яниса Чамалиди. Всего же музей хранит 24 000 экспонатов, связанных с историей моды. Адрес: Заусадебная улица, 37 А, метро «Старая деревня»

Время работы: Обзорные экскурсии по предварительной записи: со вторника по воскресенье в 11:00, 13:00, 13:00 и15:30. «Галерею костюма» можно посетить только с экскурсией в четверг и субботу в 16:00. Предварительно узнайте о наличии мест в экскурсионной группе по телефону 340-10-26.

«Музей Императорского фарфорового завода»

Отдел Государственного Эрмитажа Рассматривать позолоченные императорские сервизы, революционный фарфор и стеклянный вазы в стиле ар-нуво можно практически в одиночестве. Главный городской музей хрупкого искусства работает в двух шагах от метро «Ломоносовская», в здании Императорского фарфорового завода, где мастера ежедневно расписывают кобальтовой сеткой чашки в форме «тюльпан». В 1844 году Николай I распорядился создать при заводе хранилище образцов фарфоровых изделий, достойных изучения и копирования — за 150 лет скопилось более 30 тысяч шедевров. В начале 2000-х заводской музей взял «под крыло» Эрмитаж. Среди экспонатов: китайский фарфор XVII века, виртуозный барочный молочник с белым лебедем Мейсенской фарфоровой мануфактуры (первой в Европе!) и модернистская ваза, получившая гран-при на Всемирной выставке в Брюсселе 1956 года. Рядом с шедеврами выставляют важный исторический артефакт, пробную чашу 1747 года — это первая удачная попытка получить белый и тонкий отечественный фарфор. Есть неожиданные детали интерьера, например, арочная дверь, сплошь покрытая фарфоровой облицовкой с росписями в стиле помпейских фресок. Выбор редакции: тарелочка с надписью «Кто не с нами — тот против нас», украшенная ненавязчивыми листиками, цветочками и красной каемочкой. Роспись создал в 1918 году Сергей Чехонин, возможно, лучший шрифтовой мастер эпохи, который перекладывал стилистику ар-деко на советские рельсы. Жители Невского района, внимание: в среду и пятницу музей работает до 21:00 — забегаем по пути с работы домой. Адрес: проспект Обуховской Обороны, 151, рядом со станцией метро «Ломоносовская».

Время работы: Вторник, четверг, суббота, воскресенье с 10:30 до 18:00. Среда, пятница — с 10:30 до 21:00

Интерактивный 3D гид по экспозиции

Усадьба княгини Е.Р. Дашковой «Кирьяново»

Музей «Нарвская застава» Остатки былого усадебного величия у Западного скоростного диаметра. В 18 веке скромную классицистическую постройку возвели для Екатерины Дашковой — сподвижницы Екатерины II и директора Императорской академии наук и художеств, тогда единственной женщины в мире на таком посту. Неподалеку пролегала Петергофская дорога — «Рублевка» императорского времени, вдоль которой находилось свыше ста усадеб, принадлежавших государственным деятелям, дипломатам, крупным чиновникам, полководцам и флотоводцам, банкирам и аристократам. Магистраль даже сравнивали с «прелестным переездом от Парижа до Версаля». В 19 веке в усадьбе расположился «Великобританский трактир», а еще проходили собрания масонской ложи. 12 лет назад в здании по проекту Джакомо Кваренги открылась экспозиция музея «Нарвская застава». Один из трех музейных залов рассказывает о трудах и днях самой Дашковой — издания Вальтера нужного периода прилагаются. Два других — о дачной культуре петербургского предместья (велосипеды, соломенные шляпки и прочие аксессуары), а также о жизни южного побережья Финского залива до «усадебного бума» почти 300-летней давности. Бонус: краеведческий экскурс можно совместить с церемонией бракосочетания — музей делит усадьбу с Домом Бракосочетания Кировского района. Адрес: проспект Стачек, дом 45

Время работы: понедельник– четверг с 10:00 до 18:00, пятница до 16:00, суббота до 17:00

Подробности на сайте музея

Подводная лодка Д-2 «Народоволец» Настоящая подводная лодка, спущенная на воду 90 лет назад. Первый боевой поход Д2 совершила во время Великой Отечественной войны, в сентябре 1942 году, и уже на следующие сутки угодила в противолодочную сеть. Две ночи команда рубила стальные тросы, днем погружались под воду, чтобы противник не обнаружил лодку. «Народоволец» оставался в составе Балтийского флота до середины 50-х, а затем служил учебно-тренировочной базой. Когда из подлодки решили сделать музей, то внешний и внутренний облик восстановили в том виде, каким он был в годы войны. Теперь посетители могут испытать «погружение» в жизнь подводников без погружения — пройдя сквозь 7 отсеков «Народовольца» через маленькие люки. Кроме технической начинки (торпеды, дизели и топливные цистерны) вы увидите бытовые условия, в которых работала и жила команда: крошечные камбуз, кают-компанию и подвесные койки. Впечатление сильнее, чем от любого фильма или книги про экипаж подлодки. Не самое удобное расположение компенсирует близость «Севкабель порта» — путь от подлодки до лучшего в городе вида на залив занимает буквально 5 минут. Адрес: улица Шкиперский проток, 10

Время работы: среда–воскресенье с 10:00 до 18:00

Музей истории подводных сил имени А.И.Маринеско Еще один военно-морской музей спрятался на первом этаже блочной 9-этажки в конце Кондратьевского проспекта. Его любят местные дети: во дворе тоже есть экспонаты, по которым можно лазать — рубка настоящей подводной лодки, мины, торпеды и пушка. Внутри музей устроен без экспозиционных изысков, зато перевернет картину мира посетителей, далеких от военной тематики — оказывается, история подводных сил началась еще при Петре I. Выбор редакции: эффектный желтый межотсечный люк атомной подлодки — шедевр промышленного дизайна, в котором фотографируется каждый посетитель. Кстати, институция на Кондратьевском возникла из любительского школьного музея на Литейном проспекте, которым занимались обычные ленинградские подростки. После изучения музейной коллекции загляните на живописное Богословское кладбище в 10 минутах ходьбы — там как раз похоронен подводник Александр Маринеско, а еще Виктор Цой и «Горшок» из «Короля и шута». Адрес: Кондратьевский проспект, д. 83, корп.1.

Время работы: среда-воскресенье с 10:00 до 18:00

Подробности на сайте музея

Нарвские триумфальные ворота Вы когда-нибудь были внутри памятника? Оказывается за аттиком Нарвских триумфальных ворот скрывается выставочный зал Музея городской скульптуры, возможно, самый странный выставочный зал в городе. Чтобы попасть в него, нужно подняться по винтовой лестнице, спрятанной в корпусе ворот. Экспозиция регулярно меняется, сейчас проходит выставка с витиеватым названием «Преданья славы и любви», посвященная фигуре Александра Сергеевича Пушкина. Причем тут Пушкин? Кураторы выстраивают связи между поэтом и судьбами героев войны 1812 года, в честь победы в которой и установлены триумфальные ворота. В 1814 году войска проходили в город через деревянную арку, построенную по проекту Джакомо Кваренги. Она быстро обветшала, каменная версия появилась только в 1834 году. Ее украшают скульптурные группы работы Василия Демут-Малиновского, Степана Пименова и Петра Клодта, ответственного за коней на Аничковом мосту. На посещение внутренностей Нарвских триумфальных ворот уйдет около 15–20 минут, затем отправляйтесь изучать окрестные памятники конструктивизма. Адрес: Площадь Стачек, дом 1

Время работы: четверг–воскресенье 11:00–17:00, среда 14:00–19:30

Филиал Музея Политической истории на Болотной

(Детский центр) В начале 20 века эта деревянная дача в стиле модерн принадлежала управляющему компании «Зингер» Генриху Бернлингу. Сейчас тут расквартировался детский центр Музея Политической истории, основной корпус которого находится в еще одном шедевре эпохи — особняке Матильды Ксешинской. За резными болкончиками и башенкой с цветными витражами прячутся тематические экспозиции о жизни петербургских горожан и дачников начала XX века. В воссозданных гостиной, библиотеке, «кабинете делового человека» и чайной музейные экспонаты показывают без витрин и этикеток, чтобы посетители (в основном юные) проникались ощущением «живого дома». Музейный центр работает с организованными группами детей, по предварительной записи. Для индивидуальных посетителей есть программы в выходные дни, время которых лучше уточнить по телефону 297-42-59. Адрес: улица Болотная, 13

Время работы: подробности о начале экскурсий и программ на сайте музея

К сожалению, в этом году закрыт на капитальный ремонт самый уютный районный исторический музей — «Невская застава». Зато сотрудники музея каждые выходные проводят квесты и вело-экскурсии по Невскому району, где ,кроме «хрущевок», есть церковь 18 века «Кулич и Пасха», конструктивистские жилмассивы и красивейшие краснокирпичные заводские корпуса. Подробнее о расписании экскурсий читайте в группе музея