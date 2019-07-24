Арт-группа «Север 7» открывает выставку Summer camp 07/19 в Anna Nova: эстетика кэмпа и тинейджерства

Самая известная молодая арт-группа Петербурга «Север-7» второй раз за месяц празднует собственное 7-летие (вымышленное) — после выставки в «Новом музее» персональный проект художников Summer camp 07/19 открывается в галерее Anna Nova. В названии выставки заложена игра слов, ведь camp на английском языке — это одновременно и лагерь и стиль кэмп, который заигрывает с дурновкусием и чрезмерностью, а также был темой последнего Met Gala. «Север-7» приглашает зрителей погрузиться в жизнь летнего лагеря/кэмпа, понять и изучить обряды современной молодёжи, спеть вместе с Монеточкой «Русский ковчег», упасть со скейта лицом на асфальт и нарисовать табуированный знак ненавистной с детства зеленкой на стенах галереи. Стерильное пространство белого куба наполнят раскрашенными тотемными скульптурами и масками североамериканских индейцев, артефактами и предметами современной материальной культуры, эталонами ЗОЖ и изысками безглютеновой диеты аборигенов, иконами женского культуризма и плюшевыми камерами тюрьмы строгого режима.

«В летнем лагере будет знакомое до детских припухших желез наивное и инфантильное, трогательное и по-тинейджерски жестокое, ужасно-прекрасное и прекрасно-ужасное, безумие и непринужденный смех. <...> Придется ли нам по вкусу невыносимая легкость бытия тинейджера в современном постапокалиптическом обществе?» — пишет куратор выставки Станислав Савицкий.