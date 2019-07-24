Арт-группа «Север 7» открывает выставку Summer camp 07/19 в Anna Nova: эстетика кэмпа и тинейджерства
Самая известная молодая арт-группа Петербурга «Север-7» второй раз за месяц празднует собственное 7-летие (вымышленное) — после выставки в «Новом музее» персональный проект художников Summer camp 07/19 открывается в галерее Anna Nova. В названии выставки заложена игра слов, ведь camp на английском языке — это одновременно и лагерь и стиль кэмп, который заигрывает с дурновкусием и чрезмерностью, а также был темой последнего Met Gala. «Север-7» приглашает зрителей погрузиться в жизнь летнего лагеря/кэмпа, понять и изучить обряды современной молодёжи, спеть вместе с Монеточкой «Русский ковчег», упасть со скейта лицом на асфальт и нарисовать табуированный знак ненавистной с детства зеленкой на стенах галереи. Стерильное пространство белого куба наполнят раскрашенными тотемными скульптурами и масками североамериканских индейцев, артефактами и предметами современной материальной культуры, эталонами ЗОЖ и изысками безглютеновой диеты аборигенов, иконами женского культуризма и плюшевыми камерами тюрьмы строгого режима.
«В летнем лагере будет знакомое до детских припухших желез наивное и инфантильное, трогательное и по-тинейджерски жестокое, ужасно-прекрасное и прекрасно-ужасное, безумие и непринужденный смех. <...> Придется ли нам по вкусу невыносимая легкость бытия тинейджера в современном постапокалиптическом обществе?» — пишет куратор выставки Станислав Савицкий.
«Север 7» приглашает всех желающих экспериментов и взаимодействия на монтаж выставки, который проходит до 24 июля, каждый день с 13:00 до 19:00.
Участники проекта Summer camp 07/19: Нестор Энгельке, Анна Андржиевская, Александр Цикаришвили, Саша Зубрицкая, Пётр Дьяков, Лиза Цикаришвили, Нестор Харченко, Леонид Цхэ, Олег Хмелёв, Таня Черномордова, Вадим Михайлов, Иван Чемакин, Антонина Фатхуллина. Куратор — Станилав Савицкий.
В этом году художники открыли собственное выставочное пространство на Петроградской стороне KUNSTHALLE NUMMMER SIEBEN — большой подвал-бункер в берлинском стиле, где уже показали несколько проектов, например, пост-апокалиптическую «1 (ich bin allein)». Стенд бункера на апрельской арт-ярмарке Da!Moscow в Москве, где художники выстроили в том числе деревянный Собор Парижской Богоматери, называют одним из самых запоминающихся. Кроме того «Север 7» — организаторы независимой ярмарки современного искусства, которая в конце прошлого года проходила в «Севкабель порту».
Summer camp 07/19
«Север 7»
Anna Nova Gallery
27 июля–12 октября
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