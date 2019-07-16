Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина запустил образовательную Академию с курсами об истории искусства. Проект «Академия Пушкинского» поделен на три раздела в зависимости от уровня знаний слушателя.

Раздел «Пушкинский Intro» рассчитан для слушателей без специальных знаний в области искусствоведения. Программа включает десять лекций в формате видео о самых важных работах из коллекции музея, а также итоговый тест. Так, с 29 июля по 31 августа еженедельно будут выходить по две лекции, которые останутся в открытом доступе до 30 сентября.

«Пушкинский Pro» подойдет для людей, имеющих базовые знания об истории искусства. В рамках курса организаторы обещают публиковать не только лекции, но и эксклюзивные интервью, выступления директоров и кураторов ведущих музеев мира, а также записи дискуссий на различные темы.

Программа раздела «Пушкинский Kids» составлена для детей и их родителей — с лекциями, прочитанными воспитанниками детского центра при ГМИИ им. А.С.Пушкина, а также информацией, необходимой для подготовки к первому посещению музея, популярными маршрутами, картами и квестами.

В дальнейшем «Академия Пушкинского» планирует развивать проект и выпускать курсы с углубленным изучением материалов по различным эпохам истории человечества — Античности, Средневековья, Возрождения и других. Проект образовательной Академии Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина бесплатный, для некоторых курсов необходима регистрация.

Напомним, ранее Государственный Эрмитаж запустил собственный образовательную проект «Эрмитажная Академия». Энциклопедическое музейное собрание, созданное на основе коллекций материалов Эрмитажа, дает возможность представить историю мировой культуры от древности до современности.