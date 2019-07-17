В KGallery покажут неатрибутированную русскую живопись и графику 19-20 веков на выстаке «БЕЗЫМЕНИ»

Галерея KGallery покажет около 40 живописных и графических работ русских художников 2 половины 19-20 веков из собрания галереи. Однако авторство произведений искусства, которые увидят зрители на выставке, не установлено. Художественный контекст, к которому причастен неустановленный художник, охватывает вторую половину 19-го столетия и 20 век: творчество художников-передвижников, объединения «Мира искусства», символистов, мастеров русского авангарда, а также советского официального и неофициального искусства. Кураторы обращаются к многочисленным «неизвестным» — тем, кто остался вне публичности, намеренно утаив знакомое всем имя или же по стечению ушедших в историю обстоятельств.

Выставка «БЕЗЫМЕНИ» продолжает линию, намеченную Русским музеем, который в 2012 году показал экспозицию «Неизвестный художник» с неатрибутированной живописью и скульптурой XVIII — первой половины XIX века из фондов музея.

«БЕЗЫМЕНИ» Выставка работ

Неизвестного художника из собрания KGallery

KGallery

19 июля–19 августа