В Эрмитаже покажут шедевры Лувра и собственного собрания на выставке «Коллекция маркиза Кампаны»

Государственный Эрмитаж и Лувр открывают совместную выставку «Мечты об Италии. Коллекция маркиза Кампаны» — 400 предметов искусства из собрания крупного коллекционера 19 века Джованни-Пьетро Кампана: от древнеримских рельефов до живописи Эпохи Возрождения. Маркиз Кампана не только покупал искусство на антикварных рынках, но и находил античные шедевры во время археологических раскопок в Риме, области Лацио и этрусских городах Вейи и Черветери. Невероятное по своему разнообразию античное собрание Кампана дополнил майоликой, картинами и скульптурой мастеров от эпохи Ренессанса до XVII века. Коллекция была настолько велика, что хранилась в нескольких зданиях, принадлежавших маркизу. Однако, осуществить мечту об общедоступном музее коллекционеру не удалось.

Маркиз служил главой Римской ссудной кассы и растратил почти миллион скудо, но не из-за любви к развлечениям и роскоши. Увлеченный коллекционер закладывал свои произведения искусства в своей же конторе, чтобы приобретать новые. Собрание Кампаны ушло с молотка, 800 вещей Александр II приобрел для Эрмитаже, а большая часть обосновалась в Лувре. Благодаря удачной покупке, в Петербурге оказалось 565 ваз, в том числе гидрия «Царица ваз», и 139 предметов из бронзы, например, крышка погребальной урны в виде возлежащего юноши. Спустя 160 лет музеи объединили свои силы и 400 главных шедевров «Музеума Кампана» покажут в Манеже Малого Эрмитажа. Из Парижа приедут этрусский саркофаг супругов, фрагмент Алтаря мира, созданного в честь победы римского императора Октавиана Августа над галлами, этрусские ювелирные украшения, а также живописные работы Тадео Гади, Паоло Венециано, Доменико Гирландайо.

«Мечты об Италии. Коллекция маркиза Кампаны»

Государственный Эрмитаж

17 июля–20 октября