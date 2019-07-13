Умер петербургский поэт Виктор Соснора

В Петербурге на 84-м году жизни скончался поэт Виктор Соснора — об этом сегодня, 13 июля, в фейсбуке сообщил его ученик Василий Лурье.

«Вчера во второй половине дня стало резко ухудшаться состояние (и без того неважное всю последнюю неделю), его перевезли в Мариинскую больницу; состояние продолжало ухудшаться, во второй половине ночи сделали операцию (удалили желчный пузырь и многочисленные спайки в кишечнике — продолжалась больше 2 часов), прогноз был плохой; после операции утром в реанимации прогноз также был плохой — и днем умер.» — рассказал Лурье.

Виктор Соснора родился в 1936 году в Крыму. В шесть лет он пережил блокадную зиму Ленинграда 1941—1942 года, был вывезен из города по Дороге жизни. Первую свою книгу поэт опубликовал в 1962 году, она называлась «Январский ливень». Также Виктор Соснора печатался в самиздате, попал в опалу, но был выпущен за границу по приглашению генерального секретаря французской компартии Мориса Тореза. Его книги стихов и прозы переведены в США, Германии, Чехии, Словакии, Болгарии, Венгрии, Италии, Франции и других странах. Кроме того, он читал лекции в Париже и США.

Соснора также является лауреат премий «Северная Пальмира» 2002 года, Андрея Белого 2004 и российской национальной премии «Поэт» 2011 года.