Электронные билеты в Екатерининский дворец стали именными

Электронные билеты в Екатерининский дворец для индивидуальных посетителей стали именными. Теперь их можно приобрести только при предъявлении паспорта и не чаще одного раза в месяц — по словам представителей музея-заповедника, нововведение исключит возможность покупки большого количества билетов с целью перепродажи.

Новые правила действуют с 11 июля. Теперь купить электронные билеты можно только на официальном сайте музея-заповедника «Царское село» при предъявлении паспорта, для ребенка — предоставить данные свидетельства о рождении. По одному документу можно купить не более одного билета раз в 30 дней — изменения помогут исключить возможность покупки большого количества билетов с целью перепродажи.

Электронный ваучер на посещение Екатерининского дворца, как и прежде, можно обменять на билет в день посещения комплекса, но с 25 июля сделать это позволят только при предъявлении документов, удостоверяющих личность — в противном случае билет будет аннулирован, а его стоимость не возмещена. Музей также имеет право отказать в обмене в том случае, если указанные данные не совпадают или посетитель предъявляет документ, принадлежащий другому человеку.

В комментариях под объявлением некоторые петербуржцы согласились, что подобные меры помогут в борьбе со спекулянтами. Однако некоторые новые правила критикуют. По мнению горожан, теперь покупка электронных билетов станет менее удобной и вынудит приобретать входные тикеты в порядке живой очереди.

Напомним, ранее в Царском селе восстановили полностью утраченные во время Второй Мировой войны интерьеры Лионского зала. Над реставрацией работали более 10 лет — в 2005 году профессионалам удалось восстановить пространство зала и только в 2018 приступили к интерьерным работам. «Собака.ru» рассказывает историю роскошной комнаты и показывает, какой она стала после реставрации. А еще в театры и музеи России перестанут пускать без предъявления чека к билету.