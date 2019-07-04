Режиссер и художница Вера Мартынов покинула Большой драматический театр

Художник и режиссер Вера Мартынов уволилась из Большого драматического театра, в котором работала последние полгода. В прошлом году Мартынов переехала в Петербург из Москвы для работы над выставочным проектом «Хранить вечно» в «Манеже», который был посвящен 100-летию создания пригородных музеев в бывших царских резиденциях. В качестве сотрудника Большого драматического театра Мартынов курировала экспериментальную программу-лабораторию «2 сцена/To Stage» на Второй сцене театра в Каменноостровском театре. Проект объединил кураторов, художников, режиссеров и музыкантов, которые 4 месяца создавали междисциплинарные перформансы. В июне Мартынов поставила «НЕцеремонию» премии «ТОП-50» журнала «Собака.ru». На данный момент не известно, будет ли художница и режиссер дальше сотрудничать с петербургскими культурными институциями.