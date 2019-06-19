Арт-группа «Север-7» открывает юбилейную выставку к вымышленному 7-летию в «Новом музее»

Арт-группа «Север-7» — главные мифотворцы современной петербургской арт-сцены, поэтому персональную выставку в «Новом музее» они посвятили вымышленному 7-летнему юбилею. Художники позвали друзей и единомышленников, чтобы заполнить два этажа музея арт-«самостроем». Кто-то — дом, кто-то — алтарь, кто-то — башню, кто-то — нору. Что-то похожее «северяне» уже делали на декабрьской «7-я независимой ярмарке современного искусства» в «Севкабель порту», когда огромный ангар был превращен в город художников «Догвилльбург». Название выставки «Горизонт-19» намекает на образ закрытого города, то ли существовавшего в неопределенном прошлом, то ли возможного в далеком будущем. Указаний на отдельные «произведения» авторов, как и экспликаций к их работам, не будет. Зрителю предстоит «вслепую» блуждать по лабиринтам фантазийного города и самостоятельно выстраивать маршрут.

В этом году художники открыли собственное выставочное пространство на Петроградской стороне KUNSTHALLE NUMMMER SIEBEN — большой подвал-бункер в берлинском стиле, где уже показали несколько проектов, например пост-апокалиптическую «1 (ich bin allein)». Стенд бункера на апрельской арт-ярмарке Da!Moscow в Москве, где художники выстроили в том числе деревянный Собор Парижской богоматери называют одним из самых запоминающихся. Юбилейный проект в Новом музее — это поиск новых возможностей после успеха, за которым, казалось бы, следует бы идти по проторенной дороге.

Участники: Александр Цикаришвили, Нестор Энгельке, Петр Дьяков, Анна Андржиевская, Нестор Харченко, Олег Хмелев, Леонид Цхэ, Лиза Цикаришвили, Саша Зубрицкая, Андрей Рудьев, Петр Швецов и Лукас Швецов, Вова Лило, Федор Хиросигэ, Лера Лернер, Глеб Ершов, Татьяна Черномордова, Влад Молчан, Валерия Кузнецова, Евгений Кузьмичёв, Самуил Маршак, Мария Королева, Никита Селезнев, Иван Чемакин, Вадим Михайлов, Надежда Горохова, Лиза Матвеева.

Куратор: Станислав Савицкий.

Арт-группа «Север-7» «Горизонт-19»

«Новый музей»

21 июня-21 июля