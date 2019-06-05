Семак, Кальницкая и Церетели стали сопредседателями предвыборного штаба Беглова

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов определился с составом собственного предвыборного штаба — его возглавили пять сопредседателей, которые представляют различные сферы городской жизни. В числе руководителей — главный тренер «Зенита» Сергей Семак, генеральный директор ГМЗ «Петергоф» Елена Кальницкая и председатель Общественного совета по развитию малого предпринимательства Санкт-Петербурга Елена Церетели.

Сопредседателями предвыборного штаба общественной поддержки кандидатуры Александра Беглова стали пять человек — главный тренер петербургского ФК «Зенит» Сергей Семак, генеральный директор ГМЗ «Петергоф» Елена Кальницкая, директор «ОДК-Климов» Александр Ватагин, председатель Общественного совета по развитию малого предпринимательства Санкт-Петербурга Елена Церетели и председатель совета ветеранов Василий Волобуев.

«Чтобы нам продолжать работу, нам необходимо создать команду. Я переговорил с многими представителями и заручился их поддержкой. Пять сопредседателей — у нас есть и культура, и малый бизнес, и промышленное предприятие, и общественная организация. С такими помощниками будем двигаться вперед», — рассказал Беглов.

Он также отметил, что баллотируется на пост губернатора как самовыдвиженец. «Все программы хороши, и их надо учитывать - программы различных политических партий, общественных движений, отдельных жителей - и делать одну общую хорошую программу для развития нашего города. А быть приверженцем какой-то одной программы, связывать себя политическими контактами, наверное, это неправильно», — отметил он.

Напомним, ранее стало известно, что режиссер Владимир Бортко выдвинул свою кандидатуру на пост губернатора Петербурга — от фракции КПРФ. Основатель движения «Красивый Петербург» Красимир Врански также будет баллотироваться, выборы пройдут осенью 2019 года. Ранее сообщалось, что врио главы Петербурга Александр Беглов намерен участвовать в губернаторских выборах осенью 2019 года как самовыдвиженец. Илья Варламов и Максим Кац запустили онлайн-штаб преображения Петербурга. Позже Варламов объявил о намерении баллотироваться на пост губернатора Петербурга (а потом сказал, что это шутка). А еще главный тренер «Зенита» Сергей Семак во второй раз сделал предложение своей жене Анне Семак.