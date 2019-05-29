11 июня в Центральном выставочном зале «Манеж» состоится встреча с Мануэлем Рабате — директором Лувра в Абу-Даби. Рабате расскажет петербуржцам о том, почему филиал главного музейного комплекса Франции — это «универсальный» музей совершенного нового типа, о том, как формировалась его коллекция и в чем заключается главная миссия.

Организаторы отмечают — Лувр в Абу-Даби вовсе не филиал, как может показаться из названия, а уникальный пример культурной коллаборации между двумя странами. Созданием и наполнением экспозиций музея занимается Департамент культуры и туризма ОАЭ совместно с Объединением музеев Франции, благодаря чему в Лувре Абу-Даби выставляются коллекции сроком на 10 лет.

Мануэль Рабате начал свою карьеру в должности заместителя директора «Аудитории Лувра» — пространства для проведения мероприятий при музее. В 2013 году он был назначен директором Объединения музеев Франции, а в сентябре 2016 году занят пост директора Лувра в Абу-Даби.

Встреча с Мануэлем Рабате пройдет 11 июня в ЦВЗ «Манеж» на английском языке с синхронным переводом. Вход на лекцию бесплатный по предварительной регистрации.

Лувр в Абу-Даби — первый в арабском мире «универсальный» музей, который рассказывает истории, актуальные как для определенных культур и цивилизаций, так и для человечества в целом. Постоянно растущая коллекция музея охватывает тысячелетия: от древнейших археологических находок до работ современных художников. Экспозиции формируются не по географической принадлежности, как в большинстве «энциклопедических» музеев на западе; в основе компоновки — общность тем и сюжетов.