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В Петербург вернулись «Черный квадрат» Малевича и «Прогулка» Шагала

  • К.Малевич. Черный квадрат. около 1923

  • М.З.Шагал. Прогулка.1917.

«Черный квадрат» Казимира Малевича и «Прогулка» Марка Шагала снова в постоянной экспозиции Русского музея!
Работы главных художников русского авангарда вернулись в Петербург после выездной выставки «От Шагала к Малевичу», которая проходила с 9 февраля по 5 мая в Мадриде.

С 22 мая в залах музея посетители смогут вновь увидеть «Прогулку» и «Зеркало» Марка Шагала, а также легендарные работы Казимира Малевича  «Чёрный квадрат», «Чёрный круг», «Чёрный крест», «Сложное предчувствие (Торс в жёлтой рубашке)», «Спортсмены».

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