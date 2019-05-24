В Петербург вернулись «Черный квадрат» Малевича и «Прогулка» Шагала

«Черный квадрат» Казимира Малевича и «Прогулка» Марка Шагала снова в постоянной экспозиции Русского музея!

Работы главных художников русского авангарда вернулись в Петербург после выездной выставки «От Шагала к Малевичу», которая проходила с 9 февраля по 5 мая в Мадриде.

С 22 мая в залах музея посетители смогут вновь увидеть «Прогулку» и «Зеркало» Марка Шагала, а также легендарные работы Казимира Малевича «Чёрный квадрат», «Чёрный круг», «Чёрный крест», «Сложное предчувствие (Торс в жёлтой рубашке)», «Спортсмены».